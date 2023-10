Santa Marta: por manifestaciones de Fuerza Ciudadana tienen cerrada la Registraduría

La Registraduría en Santa Marta, durante toda la semana ha permanecido cerrada por instrucciones del registrador nacional. El motivo: los funcionarios aseguran sentir temor a la presión ejercida por Fuerza Ciudadana, el partido político que busca inscribir a su candidato, Jorge Agudelo, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no autorizó dicho procedimiento.



El cierre de la Registraduría ha dejado a los ciudadanos en un limbo de trámites. El alto número de personas que buscan obtener su cédula de ciudadanía para poder ejercer su derecho al voto se han vuelto una constante en las afueras de la entidad.

Sin embargo, las puertas permanecen cerradas, y los funcionarios de la Registraduría se han mantenido en silencio.



Jazmín Gómez, una de las afectadas por esta situación, expresó su frustración: "Nos está perjudicando esta situación porque gastamos pasajes y nadie nos dice nada. Se van a acumular las cédulas y después será muy difícil retirarlas".

El temor de los funcionarios

César Bocanegra, delegado de la Registraduría en Magdalena, explicó la razón detrás del cierre: "Nos sentimos amenazados por las acciones que pueda desarrollar el grupo de Fuerza Ciudadana. En las redes sociales se insinúa que no queremos realizar una inscripción de un candidato cuando hay un proceso en el CNE que así nos lo impide".



La presión ejercida por Fuerza Ciudadana y sus simpatizantes ha generado un ambiente de tensión en los alrededores de la entidad, de acuerdo a los testimonios de los trabajadores, quienes aseguran que no hay garantías para trabajar en Santa Marta.

Registrador nacional tiene la última palabra

Según Bocanegra, la Registraduría espera una nueva orden por parte del registrador nacional para reabrir el servicio en Santa Marta. "Estamos esperando el lunes que se adelantará en Bogotá una reunión con la comisión nacional, ahí se tomará la decisión", agregó el delegado.

A pesar de este cierre, la Registraduría indica que ha estado trabajando en todo el protocolo del proceso electoral en Santa Marta.



"Ya tenemos establecido un millón sesenta y un mil seiscientos diez personas aptas para sufragar", informó Bocanegra.



"Vamos a instalar 3260 mesas para el proceso, de los cuales 531.080 son mujeres y 530.526 son hombres".

Un llamado a la normalidad



Ante este panorama, la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, ha instado a la Registraduría de la ciudad a abrir sus puertas y no seguir privando a la población de acceder a los servicios que ofrece.



La mandataria expresó su desconcierto por el cierre, ya que no se han registrado incidentes de vandalismo ni amenazas a la seguridad de los funcionarios.



Las quejas y peticiones han llegado a las instalaciones de la administración distrital, donde los samarios piden intervención para que la Registraduría les permita hacer sus trámites de manera normal, luego de que cerrara sus puertas desde el pasado 29 de septiembre aludiendo alteración del orden público.



“No entendemos cuál es la razón por la que la Registraduría no ejerce su función en la ciudad de Santa Marta y no atiende a los usuarios que los necesitan, porque no ha habido ningún tipo de vandalismo en sus instalaciones y tampoco hemos recibido ningún informe de las autoridades de Policía o Fiscalía que indiquen que se encuentre en riesgo la seguridad de los funcionarios”, dijo la mandataria de los samarios.



En cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, Johnson le solicitó a la UNP que adelante de forma oportuna el estudio de evaluación técnica de riesgo a los funcionarios de la Registraduría, como registradores especiales y delegados, para que se sientan seguros.

