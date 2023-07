Santa Marta se vio sumida en el caos y la violencia, tras la trágica muerte de Érick Alberto Melo Solano, un joven ciudadano que falleció en un procedimiento de control policial.



Los hechos ocurrieron en la tarde de este sábado en una avenida principal de la ciudad y, desde entonces, la comunidad ha expresado su indignación y rabia en las calles exigiendo justicia.

Motociclistas quemaron la moto de agentes de movilidad protestando por la muerte de un joven en una persecución de la Policía. pic.twitter.com/M42WZyL7Al — Roger Urieles (@Rogeruv) July 15, 2023

La Policía Metropolitana de Santa Marta anunció, mediante un comunicado de prensa leído por el coronel Yesid Montaño, la decisión de retirar de sus cargos a los agentes involucrados en el incidente, mientras se investiga el caso.



El comandante de la institución policial se limitó a mencionar que la muerte de Melo Solano ocurrió "en un procedimiento de control", sin proporcionar más detalles al respecto.



La falta de información por parte de las autoridades generó malestar y preocupación en la población, lo que a su vez motivó la intervención del director de la Policía Nacional, general William Salamanca Ramírez.



El alto oficial ordenó al inspector general de la Policía, general Carlos Fernando Triana, viajar a Santa Marta para liderar las investigaciones internas.



Ante la situación, la alcaldesa Virna Johnson convocó un PMU (Puesto de Mando Unificado) y solicitó que la investigación sea asumida directamente por la Fiscalía General de la Nación y la Inspección General de la Policía.



Además, la mandataria expresó sus condolencias a los familiares y amigos de Érick y ordenó a la entidad de promoción social del municipio acompañar a la familia desde la Alcaldía.

Descontrol y caos en Santa Marta

La situación ocasionó la indignación en los motociclistas, quienes protagonizaron masivas protestas violentas en diferentes sectores de la ciudad.



Los conductores de motos encapuchados atacaron con piedras las instalaciones de la Fiscalía, los semáforos, cámaras de fotomultas, paraderos y otros bienes públicos. Incluso, una motocicleta de agentes de movilidad fue incendiada.



La Policía tuvo que incrementar el número de uniformados en las calles para intentar controlar los disturbios generados por la gran cantidad de motos involucradas en los desórdenes.



Con lágrimas y dolida por el hecho, la mamá del fallecido se dirigió hasta el lugar donde balearon a su hijo y gritó que el uniformado “lo mató por no detenerse”.



“Como no les paró, le disparó y me lo mató, ellos tienen hermanos, hijos y sobrinos. Todo esto lo hacen porque tienen el uniforme”, manifestó la mujer en medio del dolor.

Los hechos se presentaron este sábado. Foto: Captura de video

Las manifestaciones violentas continuaron hasta altas horas de la noche, dejando a Santa Marta sumida en un ambiente de tensión.



La muerte del joven Érick Melo a manos de un agente policial, supuestamente tras huir de una solicitud de pare por tener la placa de su moto tapada, ha desencadenado una profunda sensación de injusticia y descontrol en la ciudad.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv