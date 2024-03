Santa Marta: operarios de Air-e fueron golpeados por usuarios para evitar corte de luz

Dos operarios de la empresa de energía Air-e en Santa Marta, fueron agredidos a palos y puños por los moradores de una vivienda y sus vecinos para evitar un procedimiento técnico que tenían ordenado realizar.



(Además : Anuncian medidas de seguridad en Villa Campestre por recientes sucesos de orden público)



La entidad se pronunció para denunciar y rechazar estas agresiones contra sus trabajadores. Al respecto, informó que se trató de un caso de intolerancia momentos en que los técnicos suspendían el servicio de energía en una casa del sector de El Reposo.

Usuario moroso atacó a palo y puño a dos operarios de la empresa Air-e para evitar que le suspendieran el servicio de energía que no había pagado. Varios vecinos intervinieron no para frenar la pelea sino para sumarse a las agresiones contra los técnicos. pic.twitter.com/P0Uzudiyve — Roger Urieles (@Rogeruv) March 1, 2024

De acuerdo con lo informado por Air-e, el ataque se produjo cuando un operario se encontraba en el poste para proceder con la ejecución de suspensión del servicio y un segundo técnico sostenía la escalera, cuando el usuario lo agredió con un pedazo de madera en la espalda, tal como logra observarse en un video que circula por redes sociales.



A raíz de esta situación, se presentó un forcejeo entre varios vecinos que acompañaban al usuario moroso.

Frente a esta situación, tanto los operarios como el usuario agresor fueron detenidos de manera preventiva y obligados a firmar un acta de conciliación entre las partes involucradas.



La compañía hizo un llamado al diálogo, concertación y respeto por la labor de los operarios, que en este caso hacían una suspensión por

Miedo y preocupación entre los operarios de Air-e



Varios trabajadores de la empresa que, por seguridad, no han querido revelar sus nombres indicaron que realizar su labor en esta empresa se ha vuelto un riesgo, debido a que muchos usuarios inconformes con el servicio y las tarifas arremeten contra ellos cada vez que se encuentran realizando un procedimiento.

Como en esta ocasión, muchos usuarios tienen millonarias deudas y nosotros debemos cortarles la luz y se ofuscan demasiado al punto que nos amenazan o atacan. Este trabajo es bastante riesgoso FACEBOOK

TWITTER

“La gente no entiende que nosotros no tenemos la culpa. Que solo somos trabajadores con responsabilidades; no obstante, cuando hay inconformidades somos los que pagamos las consecuencias”, señaló el trabajador.



De acuerdo con el operario, existen varios barrios de Santa Marta donde el contrabando de energía es muy frecuente y que muchas veces son amenazados cuando descubren las conexiones fraudulentas.



Igualmente se exponen a agresiones físicas y verbales cuando tienen una orden de suspensión y proceden a ejecutarla.



“Como en esta ocasión, muchos usuarios tienen millonarias deudas y nosotros debemos cortarles la luz y se ofuscan demasiado al punto que nos amenazan o atacan. Este trabajo es bastante riesgoso”, precisó el operario.



Finalmente, sobre el estado de los dos técnicos agredidos se conoció que solo sufrieron golpes de ninguna complejidad, no obstante, fueron incapacitados para que se recuperaran.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X: @rogeruv