Santa Marta alcanzó el 46% de ocupación hotelera en Semana Santa

Aunque no como se esperaba, Santa Marta ha tenido actividad turística durante toda la Semana Santa.



Las estrategias y el llamado de los hoteleros a los visitantes de llegar al destino surtieron efecto y hasta este sábado la ocupación de hoteles había alcanzado el 46 por ciento.

El presidente de Cotelco capítulo Magdalena, Ómar García, manifestó que, si bien las expectativas eran mucho mayores antes de entrar en vigencia las nuevas restricciones en la ciudad, por lo menos fue posible rescatar unos ingresos a través del servicio alojamiento, que por la coyuntura resultó importante.



“El gremio estaba muy preocupado por el impacto negativo que causaría en el turismo las nuevas medidas y la emergencia de salud que enfrenta en general todo el país; afortunadamente el panorama no fue del todo negativo y volvimos a destacarnos como destino turístico”, manifestó.



Según la Asociación de Hoteleros, los hoteles ubicados en el corredor sur de la ciudad alcanzaron incluso el 80 por ciento de la ocupación total.



Este balance se debe principalmente a que son sitios que brindan garantías de bioseguridad y además elaboraron una amplia programación para que los huéspedes disfrutaran en los días de confinamiento de actividades internas, piscina y zonas de juegos, bares y áreas sociales.



“Se hizo todo un trabajo de promoción que tuvo buenos resultados”, anotó García.

Otras zonas de la capital del Magdalena que registraron masiva presencia de turistas fueron los corregimientos de Taganga y Minca, allí la ocupación hotelera estuvo entre el 50 por ciento y el 60 por ciento, respectivamente.



El déficit de visitantes estuvo en el Centro Histórico de Santa Marta, cuyos hoteles alcanzaron solamente el 15 por ciento.



“El bajo balance en este sector obedece a que, a pesar que estos hoteles son coloniales y atractivos, no cuentan con amplios espacios y muchos no tienen piscinas, por lo tanto el huésped no encuentra qué realizar los días de cuarentena”, explicó García.

Playas con aforos completos

La directora del Instituto Distrital de Turismo, Laura Agudelo, destacó el buen comportamiento de las personas en las playas, ríos y sitios turísticos.



“Aunque todos los días que se abrieron los balnearios se logró completar el aforo, no hubo desórdenes, ni aglomeraciones y notamos a los turistas muy organizados y atendiendo las recomendaciones en su mayoría”, agregó la funcionaria.



Agudelo considera que Santa Marta puede retomar la reactivación del turismo, siempre y cuando el sector comercial, hotelero y los prestadores de servicio trabajen articulado con atender las recomendaciones y protocolos de bioseguridad.

Controles a turistas

El Indetur, acompañado por funcionarios de la Secretaría de Salud, lideraron jornadas de socialización de las medidas establecidas en los Decretos 068 y 069.



Los sectores donde se realizaron estas jornadas son: el aeropuerto Simón Bolívar y los balnearios, además de hoteles y restaurantes, que por estos días son los sitios donde confluyen más visitantes.



Los turistas que ingresaron por las terminales aéreas y terrestres descargaron en sus celulares, a través de un código QR, las actuales restricciones que se aplican como toque de Queda, ley seca, pico y cédula, confinamiento y cierre de playas, entre otras.



Agudelo señaló que "estas jornadas son con el objetivo de que los turistas que llegan a Santa Marta por estos días tengan presente que tenemos medidas implementadas para cortar la cadena de contagio del covid-19, y que deben acatar".

