Los detalles ocultos del caso de feminicidio a creadora de contenido para adultos

Este miércoles, un juez envió a la cárcel a Mario Bastidas Hernández, confeso feminicida de Jisneyth Juliana Gómez, la joven de 22 años que se dedicaba a crear contenido para adultos en Santa Marta.



Ese mismo día, familiares y amigos en medio de lágrimas despidieron a 'Yaya', como era conocida la joven, a quien recuerdan por su alegría, carisma y amor incondicional hacia su hijo, de 2 años.

José Gregorio Escobar, tío de la víctima, manifestó que en diciembre, en medio de una fiesta, ella bajo los efectos del alcohol le dijo que en caso que algo le pasara el culpable era su exnovio Mario, con quien extrañamente, aunque había puesto fin a su romance desde noviembre, mantenían una relación, pero sin ningún compromiso.



“Yo no le presté mucha atención en ese momento, porque estaba tomada, y además veía muy tranquilo a ese muchacho”, dijo el familiar.



Ni el tío, ni ningún otro allegado a Yaya se imaginó que el temor de Juliana se terminaría cumpliendo y que sería asesinada en el inicio de este año 2024.

La versión de familiares y amigos

Amigas como Camila Munive y la hermana Paola Fernández contaron que Mario se negaba a alejarse de Yaya, y que aunque ya no tenían una relación sentimental la celaba y le ponía problemas en todo momento.



“Él era acosador permanente. Le peleaba por todo, a nosotros no nos gustaba verlos juntos ya”, dijo la hermana.



Mientras tanto, la amiga expresó que “ese hombre nunca la quiso ni valoró. Más bien estaba obsesionado”.

Murió en la casa de su expareja

Lo cierto es que Jisneyth Juliana la madrugada que fue asesinada se encontraba en la casa de Mario, en el barrio Santa Fe, donde había pasado los últimos dos días.



Al respecto, Bastidas indicó en su confesión que “ella era la que me acosaba a mí y me buscaba. A mí no me interesaba tener nuevamente un noviazgo, pero me insistía y me molestaba por otras mujeres y eso me sacaba de control”, detalló el hombre a las autoridades.



De hecho, Mario manifestó que con Juliana sostenía una relación comercial, pues por petición de ella, “le colaboraba” en los videos para adultos que grababan y comercializaban con beneficios económicos para ambos.



Justo la noche de la tragedia, señala Mario, acababan de tener relaciones íntimas para una grabación que pretendían subir a las redes. Antes de dormir, de acuerdo al relato del confeso femenicida, iniciaron una discusión por celos.



“Ella me agredió primero fuerte en la cara y yo reaccioné de manera violenta y la sostuve fuerte por el cuello sin medir mis fuerzas. No pensé que iba a morir”, dijo el hombre.



En su declaración, manifestó que al ver a la joven inconsciente intentó reanimarla, pero todo intento fue infructuoso.

Mario Bastidas fue imputado por el delito de feminicidio. Foto: Audiencia

Familia dice que el agresor miente y no lo perdonan

También dijo que al darse cuenta de la magnitud de lo sucedido quiso quitarse la vida, pero pensó en el dolor que le causaría a su mamá y desistió de esa idea.



“La dejé a ella ahí y me fui a Minca donde un tío, allá le conté lo que había hecho y acordamos que me entregaría a la justicia”, expresó el hombre.



Y así fue, Mario se dirigió a la Policía y les confesó que era el responsable de dar muerte a la joven que horas antes había sido encontrada en una habitación en Santa Marta.



El hombre, quien permaneció voluntariamente dos días en la Fiscalía al no haber una orden de captura en su contra, grabó un video y pidió perdón a su familia y la de la víctima.



Señaló que “fue un error, estoy arrepentido y voy a responder por lo que hice”. En el video no se le ve ningún tipo de golpe o rasguño en la cara como expresó había sufrido por parte de su compañera sentimental.



Su versión y perdón fueron rechazados por los familiares de Jisneyth Juliana Gómez, quienes aseguran que el hombre miente y que no se le ve el mínimo sentido de culpa.



“Luce muy tranquilo y sin ningún remordimiento. Yo nunca le perdonaré que haya matado a mi hermana. Solo espero que sufra muchos años en la cárcel”, dijo Paola Fernández, quien reiteró que nada de lo que dijo es verdad.



Lo único cierto hasta el momento es que Jisneyth Juliana Gómez, quien trabajó también un tiempo como estilista, si bien había anunciado la ruptura con Mario Bastidas, nunca se alejó de él.



Por el contrario, ambos se seguían buscando al punto de sostener relaciones sexuales de manera frecuente y grabarlas para luego comercializar sus videos.



Mario había publicado un mensaje en sus redes sociales, donde también informaba del fin de su noviazgo de casi dos años con Yaya, asegurando que lo habían hecho en mutuo acuerdo y buenos términos, y que mantenía con ella “una buena amistad”.



El trágico desenlace de esta relación de casi dos años ha dejado a la familia de Juliana devastada y a Mario a punto de enfrentar una condena de 50 años de cárcel por el delito de femenicidio.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X: @rogeruv