El drama de la joven samaria que lucha por su vida tras ser arrollada por moto fantasma

En la vía Troncal del Caribe, cerca al sector de Gaira en Santa Marta, una joven mujer, Mayerlis Peñalver, se debate entre la vida y la muerte después de ser arrollada por una motocicleta y abandonada a su suerte en medio de la carretera.



En esta vía por la velocidad en la que se movilizan los vehículos y las imprudencias de las personas, son frecuente los accidentes que dejan personas gravemente heridas y hasta fallecidas.



Mayerlis quedó inconsciente en el pavimento

mientras los responsables abandonaban la escena

Uno de los casos lo protagonizó el empresario samario Enrique Vives uno de los más resonantes a nivel nacional. Vives, en estado de alicoramiento y exceso de velocidad, atropelló a un grupo de siete jóvenes que de manera irresponsable caminaba a un costado de la calzada. En este hecho murieron seis personas y un menor de 14 años resultó lesionado.



En esta ocasión, Mayerlis Peñalver viajaba en una motocicleta cuando fue derribada por otro vehículo similar, cuyos ocupantes, sin mostrar remordimiento, continuaron su ruta, dejando a la mujer gravemente herida en medio de la carretera.



Exigen a las autoridades que identifiquen y

capturen a los culpables por este acto irresponsable

Al perder el control de su moto por el impacto, Mayerlis quedó inconsciente en el pavimento mientras los responsables abandonaban la escena.



Conductores y transeúntes cercanos fueron quienes, solidarios, auxiliaron a Mayerlis y llamaron a una ambulancia que la trasladó de urgencia a una clínica. Desde entonces, la joven permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos, luchando por su vida.



La indiferencia de los responsables ha sumido a la familia de Mayerlis en un drama desgarrador. Exigen a las autoridades que identifiquen y sancionen a los culpables por su acto irresponsable.



"Los dos jóvenes involucrados en el percance vial no la auxiliaron ni nada, la dejaron a merced de la soledad de la noche y se marcharon del lugar. Esto no puede suceder", expresó un familiar de Mayerlis, destacando la falta de humanidad ante una tragedia que ha marcado a la familia y la comunidad.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X: @rogeruv