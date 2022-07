Una joven madre y su bebé fueron reportadas desparecidas por sus familiares desde el pasado 8 de junio en Santa Marta.



Según informaron a las autoridades, la mujer identificada como María Alejandra Parra Romero salió en horas de la noche con su hija en brazos a encontrarse con un hombre que habría conocido en la red social Facebook.

“Ella nos expresó que la habían invitado a comer y que no tardaría; sin embargo, pasaron las horas y no regresó”, expresó una hermana.



La familiar contó que María Alejandra en los últimos días venía hablando frecuentemente con una persona que la contactó por redes sociales.



Este individuo logró ganarse su confianza, y finalmente la invitó a comer para conocerse personalmente.



La mujer accedió y decidió salir junto con su hija de meses para el encuentro. Desde ese momento no se ha vuelto a saber nada de ninguna de las dos.



Los familiares en medio de su angustia acudieron ante la Policía y Fiscalía para instaurar el denuncio y solicitar que le ayudaran a buscar la madre y su hija.



El celular de María Alejandra está apagado desde esa misma noche, por lo que no ha habido manera de contactarla.



Todos sus parientes temen que algo malo les haya sucedido. Piden a las personas que si saben de su paradero, informen para que pueda volver a su casa en el sector de Gaira en Santa Marta.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv