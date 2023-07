Una joven mujer, identificada como Luz Rubio, oriunda de Cartagena y residente de Santa Marta, denunció que la robaron y golpearon luego de ser drogada en una discoteca ubicada en el sector de la Universidad del Magdalena.



(Lea también: Conmoción en Santa Marta: señalan a mujer de asesinar a un hombre durante discusión)



Los hechos ocurrieron durante la noche del sábado, cuando la afectada se encontraba disfrutando de una fiesta con amigos.

Según el testimonio de Luz, después de que sus acompañantes decidieron marcharse, ella optó por quedarse un tiempo más en el establecimiento. Fue en ese momento cuando sufrió el ataque.



Detalló que mientras se encontraba en la barra del lugar, un hombre la tropezó y, a partir de ese instante, su memoria se volvió borrosa.



"Me empecé a sentir extraña, como si me hubiesen rociado algo en el cuello. No recuerdo más nada porque perdí el conocimiento. Me robaron mi celular y mi cadena de oro", manifestó la afectada.



Luz asegura que la persona responsable de rociarle la sustancia desconocida en el cuello también fue quien la llevó fuera de la discoteca, dejándola abandonada en una esquina cercana.

La víctima decidió tomar acciones legales

Aunque no tiene recuerdos claros de lo ocurrido, afirma que hay señales de que pudo haber habido un forcejeo entre ambos, ya que al despertar tenía cabello en la boca y sentía dolor en las uñas y las manos, como si hubiese peleado con su agresor.



(Además: Santa Marta inaugura el primer túnel acuario de Colombia)



Horas más tarde, transeúntes del barrio Villa Marbella, en el sector de la Universidad del Magdalena, encontraron a Luz desorientada y tendida en el andén de la vía pública. De inmediato, le brindaron ayuda y la trasladaron a la clínica Cehoca, donde recibió atención médica y evaluación.



Después de pasar 24 horas desde el incidente, la identidad de la mujer fue revelada como Luz Rubio, quien ha decidido tomar medidas legales y presentar una denuncia ante las autoridades competentes para que se realice una investigación exhaustiva.



"Estoy poniendo una denuncia para que las autoridades actúen", afirmó Luz.



Con valentía, espera que este acto atroz no quede impune y que se haga justicia en su caso, así como también busca generar conciencia sobre la importancia de la seguridad en lugares públicos y la prevención de este tipo de situaciones.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv