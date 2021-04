23 miembros de servicio turístico han muerto de covid en Santa Marta

El coronavirus no solo está dejando efectos económicos en el turismo, también los prestadores de servicios turísticos se encuentran sufriendo las consecuencias en su salud por el contacto permanente con los visitantes que llegan a Santa Marta.

La Promotora Turística de El Rodadero informó que desde que se abrieron las playas en septiembre hasta la fecha han muerto en la ciudad un total de 23 personas de diferentes edades que viven de la actividad turística.



En las últimas horas se registró la muerte del presidente de una de las asociaciones de silleteros de El Rodadero. Igualmente, el gremio reportó durante la Semana Santa el deceso de Manuel Jiménez, quien también se dedicaba al alquiler de sillas playeras.



Iván Caldero, director de Pro-Rodadero, fue otro de los integrantes del gremio de turismo que resultó contagiado y permanece en buen estado de salud, recluido en una clínica de Santa Marta.



Los prestadores de servicios turísticos tienen una alta exposición al virus, pues son los encargados de recibir y atender al turista que llega de distintas ciudades de Colombia y otros países.

A pesar del alto riesgo que representa esta labor, quienes la ejercen no tienen otra opción para generar el sustento diario, por eso en varias ocasiones han protestado pidiéndole al gobierno local que considere medidas que no frenen el turismo.



“No tenemos otra opción, si no trabajamos no comemos nosotros ni nuestras familias. Debemos cuidarnos, pero también responder por las obligaciones diarias”, manifestó Ender Durán, guía turístico.

Balance de Semana Santa

Durante la temporada de Semana Santa, a pesar de las restricciones y la actual crisis sanitaria, más de 60 mil turistas visitaron la capital del Magdalena.



Por la Terminal de Transporte Terrestre, que funciona todos los días, desde el pasado sábado 27 de marzo hasta este domingo 4 de abril, se movilizaron cerca de 23 mil pasajeros en despachos de salidas y de ingresos. Por su parte, el aeropuerto Simón Bolívar reportó a más de 44 mil usuarios.

Los balnearios de El Rodadero y Playa Blanca fueron los más visitados por propios y turistas.



Allí, los Guardianes del Turismo, acompañados por personal de las Secretarías de Gobierno y Salud, reiteraban el llamado a la atención de las medidas, con el fin de garantizar el orden y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.



Este lunes, Santa Marta amaneció con una ocupación de camas UCI del 92 por ciento.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

