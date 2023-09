En los últimos dos años, tres bogotanos perdieron la vida por ahogamiento en los balnearios de la vereda Buritaca, una zona rural de Santa Marta. Entre las víctimas se encuentran dos jóvenes y un bebé de 15 meses.



A pesar de que Buritaca es conocida por su belleza natural y se considera un destino turístico de alta calidad, es importante destacar que es un lugar que requiere extremo cuidado y precaución, debido a las fuertes olas del mar y las áreas profundas y rocosas del río.

Aspecto del río, en zona rural de Santa Marta. Foto: Archivo - EL TIEMPO

Uno de los principales atractivos de Buritaca es que el río se encuentra con el mar y ofrece ambas alternativas de baño a los visitantes.



La comunidad local ha tomado medidas para organizar el turismo en la zona. Entre ellas, estableciendo corporaciones turísticas con el fin de mantener un control sobre los precios y los servicios, incluyendo salvavidas.



Sin embargo, los líderes locales enfatizan que a veces los visitantes no siguen las recomendaciones de seguridad y cometen imprudencias, como desafiar las olas o nadar en áreas peligrosamente profundas.



A pesar de contar con personal para atender emergencias y brindar primeros auxilios, lamentablemente, no se ha podido evitar las tragedias ocurridas en los últimos dos años.

Las muertes que han sacudido Buritaca

El coche del menor fue hallado en el balneario. Foto: Policía de Santa Marta

Hay que recordar que, el año pasado, en el mes de abril, en la playa de esta zona, un bebé de 15 meses, oriundo de Bogotá, murió ahogado. Por este caso, su madre fue capturada al ser señalada de ser la responsable del deceso de la criatura.



Mientras que, en lo que va de 2023, el primer incidente tuvo lugar en enero, cuando Mauricio Perea Isaza, un joven economista de 23 años, también de Bogotá, ingresó al mar en condiciones de fuerte oleaje y lamentablemente perdió la vida a pesar de los esfuerzos de rescatistas y salvavidas.



Recientemente, otro turista bogotano, Juan José Castro García, de 29 años, se lanzó al río después de comer y sufrió un problema de salud que lo dejó sin control sobre su cuerpo y fue arrastrado por la corriente. A pesar de los intentos de rescate, también falleció ahogado.



Entretanto, Eduardo Carmona, de Barranquilla, perdió la vida de manera trágica mientras celebraba su cumpleaños número 41. Se lanzó de cabeza al agua y sufrió un impacto en la cabeza con una piedra, no emergiendo nuevamente. A pesar de los esfuerzos de reanimación, ya no presentaba signos vitales.



Las autoridades de turismo locales están tomando medidas para abordar esta preocupante serie de incidentes. En primera medida, visitaron Buritaca para evaluar la respuesta de los prestadores de servicios turísticos ante emergencias y planean implementar acciones preventivas adicionales para evitar futuras tragedias en la zona.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

