El macabro hallazgo de un cuerpo en una alberca sellada con concreto

En todo un misterio se ha convertido la muerte de un hombre que, tras haber sido reportado desaparecido junto con la esposa hace 15 días, fue encontrado en su casa sepultado en la alberca que además estaba sellada con concreto, en Santa Marta.

Los vecinos del barrio Nueva Colombia quedaron conmocionados con el macabro hallazgo, pues a Alfredo Smith Villa, de 63 años, lo recuerdan como una persona muy querida, tranquila, servicial y a la que en el largo tiempo que trataron, no le conocieron ningún tipo de problema grave.



De hecho, destacan de él que profesaba la religión cristiana y era un hombre temeroso de Dios que no tomaba, no fumaba y no tenía algún tipo de vicio.



La vecina Daniela Ariza asegura que el único conflicto del que se enteraron fue el que tenía con su esposa, María Eugenia Sánchez, quien también está desaparecida.



A ambos se les escuchaba constantemente discutir y, según alcanzaban a ver desde afuera de la casa, era la mujer quien lo agredía al punto que en una ocasión fue necesario ingresarlo de urgencia a la clínica.



“De pronto ella tenga que ver algo en este caso”, dice Alfonso Pelujo, otro vecino, quien sustenta su hipótesis basado en estos problemas de pareja, que cada vez se registraban con mayor frecuencia y agresividad.

Igualmente a la comunidad de Nueva Colombia les parece sospechoso que la mujer, que a diferencia de Alfredo no se relacionaba con nadie, haya desaparecido días después que su marido.



Alfredo Smith Villa y María Eugenia Sánchez tenían una relación de muchos años y dos hijos mayores que ya vivían con su familia a parte.



Alfredo, cansado de las diferencias con su mujer, había decidido separarse y poner en venta la casa para irse a otra ciudad. María Eugenía, al parecer, se negaba a que se concretara el negocio del inmueble y ese tema habría sido el motivo de las últimas discusiones, de acuerdo con lo que se sabe en el barrio.

Niegan responsabilidad de la mujer

Abel Smith, hijo mayor de Alfredo, se niega a pensar que su madre tenga algo que ver en este doloroso crimen.



Dice que si bien su madre es de un carácter fuerte, no sería capaz de cometer un hecho tan atroz, que provocara este sufrimiento tan grande que hoy embarga a los hijos y nietos.



“Mi padre era un hombre ejemplar, muy bueno y justo. No merecía morir así”, expresa Abel en medio del llanto.

El hallazgo

Abel cuenta que, aunque su papá tenía poco más de 15 días desaparecido, solo se empezaron a preocupar por su ausencia hace menos de una semana, porque días antes que dialogaron con su mamá les informó que Alfredo estaba en un viaje religioso.



Pero lo extraño para los hijos fue que después no supieron más nada de ninguno de sus dos padres. “Mi mamá la última vez que conversamos me dijo que no tenía celular, porque se le había dañado, luego desapareció”, cuenta el hijo.



Abel llegó en compañía de su hermano hasta la casa de sus padres y al notar que todo estaba sucio y las puertas cerradas desde hace varios días, forzaron la puerta para ingresar.

“Cuando entramos, notamos que la alberca estaba sellada con cemento, nos pareció raro porque una alberca debe tener una compuerta para poder recoger el agua; mi hermano extrañado quiso comenzar a picar el concreto, pero le dije que llamáramos a la Policía”, sostuvo el hijo.



La escena que vino a continuación fue desgarradora para los dos hermanos. Las autoridades atendieron el llamado y luego de destapar la alberca, encontraron en el agua a Alfredo Smith, quien se encontraba amarrado y en avanzado estado de descomposición.

“¿Por qué le hicieron esto a mi padre que era una persona noble, con un pasado y un presente intachable?”, se pregunta Abel, quien ahora solo espera que su mamá aparezca viva para que ayude a aclarar lo que pasó.



El comandante de la Policía Metropolitana, Óscar Solarte, manifestó que ya hay un grupo de investigadores al frente de este caso, del que no se descarta ninguna hipótesis.



“Ubicar a la mujer será fundamental para establecer lo que pudo suceder. Hasta el momento hemos adelantado labores de vecindario recopilando testimonios y evidencias que nos permitan elaborar una correcta versión y ubicar al o los asesinos de esta persona”, indicó el alto oficial.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

