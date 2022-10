En el corregimiento de Minca, zona rural de Santa Marta, ya prácticamente no existen las esperanzas de que aparezcan los dos niños que desaparecieron misteriosamente de sus casas hace cuatro años.



Las dos familias Albertico Cardona y Alit David Sánchez, aunque no dejan de llorar por su ausencia, se cansaron de clamar ayuda del gobierno para buscarlos y no tuvieron otra alternativa que seguir su destino con el dolor en sus corazones y el eterno interrogante de lo que realmente pudo pasarles a los menores de edad.



Así fue la misteriosa desaparición de Albertico

Alberto Cardona, padre de Albertico, fue encontrado muerto de varios disparos a un costado del río en Minca el 20 de septiembre del 2018. El día que lo asesinaron había estado en el colegio de sus dos hijos, junto con Albertico, de quien nunca más se volvió a saber nada.



Su mamá, Yuliana Sanguino, apenas que se enteró del fatal desenlace de su ex pareja y la desaparición del menor; salió a los medios de comunicación angustiada a clamar que no la dejaran sola en la búsqueda que emprendió con otros familiares.



La noticia cobró relevancia nacional por el misterio que rodeaba la extraña desaparición del niño. A partir de ese momento, la Policía, Ejército, Defensa Civil y los bomberos desplegaron un gigantesco operativo de registro por cielo, mar y tierra.



Hasta perros especializados fueron usados para encontrar a Albertico, pero todo esfuerzo resultó infructuoso y con el paso del día al no haber ningún resultado, la exploración se suspendió.



La Alcaldía en su momento ofreció una recompensa de $70 millones para encontrar a Albertico Cardona, aun así hasta ahora no ha habido ninguna información. Foto: Roger Urieles

Lo único que nos queda como familia es orar por él y esperar que donde quiera que esté se encuentre sano y salvo FACEBOOK

Ni siquiera una recompensa de $ 70 millones que se ofreció por información que permitiera dar con el paradero del niño sirvió para esclarecer lo que había sucedido con Albertico.



Este año, el niño cumpliría 10 años de edad y para su familia es inevitable recordarlo una vez más y desear tenerlo cerca para compartir esta fecha especial.



Su madrina, Farides Brugés, asegura que si bien todos siguen con el dolor latente, acepta que ya están resignados a no volver a ver al niño.



"Han sido cuatro años tormentosos en los que nos preguntamos qué le pasó, quién se lo llevó y si está bien. Lo único que nos queda como familia es orar por él y esperar que donde quiera que esté se encuentre sano y salvo", expresó la familiar.

Los padres de los Alit Sánchez viven en una permanente angustia



El mismo tormento y tristeza han tenido que soportar Karen Maldonado y Alit Sánchez, luego de que el 28 de octubre de 2018 su hijo de un año y 10 meses desapareciera del patio de su casa.



Inicialmente pensaron que había podido caerse al río, pero su cuerpo nunca fue encontrado, pese a que fue buscado incluso por buzos profesionales.



Durante casi dos años, los dos padres no cesaron en la búsqueda de su niño. Estaban seguros que alguien había aprovechado un descuido y raptado al niño.

"Lo buscamos por todo el corregimiento de Minca y algunas fincas de la Sierra Nevada. Íbamos a diario a la iglesia a orar. Desafortunadamente nada resultó y fue necesario alzar la cabeza y continuar para sacar adelante a nuestros otros tres hijos que nos necesitaban también", cuenta Alit Darío.



La desaparición de Alit David también fue muy extraña. Fue un domingo que Karen estaba lavando ropa en el patio de la casa, y en un abrir y cerrar de ojos su hijo ya no estaba.



La desaparición de Alit, como sucedió apenas un mes después ocurrir la de Albertico, prendió las alarmas en Minca y motivó a toda la comunidad a unirse y solidarizarse con ambas familias, mientras reclamaban una respuesta de las autoridades.



Las investigaciones nunca dieron resultado

César Fernández, un líder social de Santa Marta y defensor de DD. HH. decidió tomar la vocería en estos casos y protestar incluso al frente de la alcaldía para que se retomara la búsqueda e investigación que permitiera que los niños fueran ubicados y ponerle fin al sufrimiento de sus familias.



A pesar de sus constantes reclamos, no fue posible obtener información sobre los resultados de las pesquisas y averiguaciones que se habrían realizado desde los distintos órganos judiciales.

Yuliana, Karen y Alit, al igual que otros familiares, amigos y moradores de Tigrera y Minca se niegan a olvidar a Alit David y a Albertico. Foto: Cortesía

Ha pasado el tiempo y Fernandez no ha dejado de insistir en la necesidad de esclarecer estas dos desapariciones. Recientemente, denunció que recibió una amenaza de muerte y la asoció con su papel en estos sucesos que conmocionaron no solo a Santa Marta, sino a todo un país.



"Ya en Minca prefieren no hablar de Albertico y Alit. Yo mientras tanto sigo insistiendo que es necesario saber si están vivos o muertos, y quienes están detrás de su desaparición", manifiesta César Fernández.



Amigos y allegados consideran que las autoridades no les dieron a la desaparición de los dos niños la relevancia que requerían, debido a que venían de familias vulnerables.



"Quizás si Albertico hubiese sido de alguna familia de renombre o de la alta sociedad, seguro ya estaría de vuelta a su casa y sus captores estarían privados de la libertad", lamentó la madrina del niño.

ROGER URIELES

Para EL TIEMPO - SANTA MARTA

En Twitter: @rogeruv