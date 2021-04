Médicos de Santa Marta claman por atención a pacientes críticos

A través de videos que publican en redes sociales, médicos de puestos de salud de primer nivel, expresan su tristeza y desespero al no encontrar una cama UCI en Santa Marta. Así resulta cada día más complejo salvar a los pacientes que presentan un estado crítico por covid-19.

Laura Daza, profesional de la salud, evidentemente angustiada, asegura que en siete clínicas de la ciudad a las que trasladó en una ambulancia a un enfermo que está bajo su responsabilidad, le negaron la atención porque no había disponibilidad.



“Mi nombre es Laura y soy médico rural. Me encuentro muy triste por esta situación que se está presentando en Santa Marta. El padre de esta mujer que es mi paciente no me lo reciben en ningún lado a pesar que su estado es bastante delicado”, expresó.



La galena indicó que de su parte ha hecho todo el esfuerzo y agotado los mecanismos posibles para estabilizarlo; sin embargo, podría morir mientras espera una atención especializada.



“Le suministramos oxígeno y aplicamos todas las medidas para sacarlo adelante, pero de nada servirá si no se es ingresado a una Unidad de Cuidados Intensivos”, agregó con impotencia la doctora, quien posteriormente le dio la palabra a una familiar del paciente, que aprovecha también y clama la ayuda para que su padre no muera por falta de asistencia.



Laura Daza en entrevista con EL TIEMPO le informó que finalmente fue posible encontrar una cama UCI para este usuario, pero solo en Zipaquirá.

Colapso de clínicas

Estos casos son cada vez más frecuentes en Santa Marta, debido a que prácticamente todas clínicas ya alcanzaron el límite de su capacidad y no tienen manera de recibir más pacientes con problemas respiratorios, ni siquiera para hospitalización general.



El gerente de la ESE Próspero Reverend, Román de la Rosa, encargado de la administración de los puestos de salud y clínicas de primer nivel de la ciudad, lanzó un SOS porque ya no hay manera de garantizarle una atención adecuada a los usuarios que llegan con síntomas asociados a covid.



“En la Clínica La Castellana que es nuestro centro de acopio de pacientes covid ya estamos copados. Allí tenemos a por lo menos tres casos complejos que llevan una espera prolongada mientras los aceptan en una clínica”, detalló.



El gerente de la ESE Próspero Reverend, Román de la Rosa, encargado de la administración de los puestos de salud y clínicas de primer nivel de la ciudad, lanzó un SOS porque cada vez es más difícil garantizarles una atención adecuada a los usuarios que llegan con síntomas asociados a covid.



“A esos pacientes que se están agravando y no les tenemos solución porque las clínicas colapsaron”, manifestó.

No hay oxígeno

Otra preocupación de los médicos que atienden en la clínica La Castellana es que el oxígeno comienza a escasear por la alta demanda de pacientes y los proveedores tampoco dan abasto.



“Las balas de oxígeno de los puestos de salud que estamos usando para cubrir la cantidad de enfermos se están acabando y el temor es que nos quedemos sin este insumo vital con el que hasta ahora hemos logrado estabilizar a personas que presentan dificultades para respirar”, comentó de la Rosa.



El directivo hizo un llamado al Gobierno Nacional y Distrital para que se articulen con la red hospitalaria, y definan un plan de emergencia urgente que permita evitar una tragedia mucho mayor por la ola de casos de covid que afronta la ciudad.



Hasta ahora, una de las soluciones ha sido enviar pacientes a regiones del interior del país. No obstante muchos familiares que no cuentan con recursos para trasladarse, se están negando a la remisión por el temor a no volver a ver vivos a sus seres queridos.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA

