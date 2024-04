Santa Marta llegará a sus 500 años sin una solución a su crisis de agua potable

Santa Marta, la ciudad más antigua de Colombia y la segunda de Sudamérica, está a punto de celebrar sus 500 años sin resolver su crónico problema de acceso al agua potable.

A pesar de estar rodeada de ríos que podrían abastecer a sus más de 600 mil habitantes, la población enfrenta un verdadero calvario para obtener este recurso vital.

A lo largo de los años, varios gobiernos han prometido soluciones definitivas que ilusionaron a su población, pero lo único concreto al menos en estos momentos es que no existe un proyecto viabilizado ni financiado para ponerle fin a este problema histórico que cada año se agrava por la incapacidad de su viejo acueducto de cubrir una demanda de usuarios que va en ascenso permanente.

Para expertos en gestión de recursos hídricos, la actual situación en Santa Marta refleja la falta de voluntad política para resolver la crisis de agua.

El problema del agua afecta a los sectores más vulnerables. Foto:Tomado de las redes sociales

Jorge Corrales, docente de la Universidad del Magdalena e ingeniero hidrogeólogo especialista en aguas, quien trabajó por 18 años en la empresa de acueducto de Santa Marta, señala que “las administraciones de turno que pasaron por la ciudad han tenido la solución en sus manos; sin embargo, ninguna ha avanzado de manera correcta en una alternativa sólida y que brinde una solución a corto, mediano y largo plazo”.

Todos los proyectos de solución quedaron en anuncios

Juan Carlos Palacio, concejal con 30 años de experiencia en esta corporación, lamenta que la ciudad este a punto de cumplir sus 500 años sin acceso a algo tan esencial como el agua.

Palacio recuerda que desde el año 2004 a la fecha ha recibido y aprobado en el concejo tres propuestas: “Río Piedra que se ejecutó, pero que ya colapsó, luego en el 2014 se planteó la iniciativa de captar el recurso de los ríos Córdoba, Toribio y Magdalena que también fue truncada por una decisión del Procurador 13 Judicial II Ambiental y Agrario del Magdalena, Jorge Escobar Silebi, quien argumentó que esta agua no era apta para el consumo humano y finalmente el año pasado la extracción desde el río Guachaca y Buritaca, cuya contratación fue declarada desierta”.

También se planteó la posibilidad de adquirir y poner en funcionamiento una planta desalinizadora, que al igual que las otras propuestas se archivó.

Gobierno Nacional de espaldas a la solución del agua en Santa Marta

Las opciones planteadas en las que se invirtieron miles de millones en estudios destinados por Findeter y la filial de Ecopetrol Cenit, y cuyos resultados tuvieron la aprobación del concejo para comprometer recursos del distrito han carecido del apoyo económico y acompañamiento del Gobierno Nacional.

Todos los políticos locales y nacionales en campaña toman como bandera de campaña la solución al problema de agua potable; lamentablemente una vez se montan en el poder, sacan a relucir sus diferencias de derecha e izquierda y nunca se ponen de acuerdo para trabajar por el bienestar de la ciudad

Alfonso Lastra, exdirector de la Cámara de Comercio de Santa Marta y candidato a la alcaldía, coincide en la atención de este problema ha prevalecido el ego y los colores políticos sobre la necesidad que tiene la gente que sufre con intensidad por la dificultad creciente de obtener el agua.

“Todos los políticos locales y nacionales en campaña toman como bandera de campaña la solución al problema de agua potable; lamentablemente una vez se montan en el poder, sacan a relucir sus diferencias de derecha e izquierda y nunca se ponen de acuerdo para trabajar por el bienestar de la ciudad que tanto lo necesita en este problema tan sensible”, apuntó Lastra.

Juan Carlos Palacio asegura que en el gobierno de los presidentes Juan Manuel Santos ye Iván Duque no existió una mínima intención de ayudar a los gobiernos del caicedismo´ a avanzar en la atención del desabastecimiento.

“Creímos que al llegar el presidente Gustavo Petro, cuya ideología política coincidía con las del gobierno distrital de Virna Johnson, por fin se podría estructurar un proyecto sólido; sin embargo, tampoco fue así y estamos peores que nunca”, indicó Palacio.

Ahora que nuevamente la administración de Santa Marta quedó en manos de un gobierno de derecha en cabeza de Carlos Pinedo, existe la preocupación de que tampoco se haga nada por atender la principal necesidad que enfrentan los habitantes de la segunda ciudad más antigua de Sudamérica.

“La capital del Magdalena no aguanta otros 4 años de gobierno sin agua. La calidad de vida ha desmejorado mucho. Las personas deben madrugar o trasnochar para conseguir este recurso vital de miles de maneras nada humanas. No es justo lo que sucede con Santa Marta”, agregó Alfonso Lastra.

Alcalde Pinedo sin el apoyo del gobierno de Petro

Lo que más inquieta a la clase política de la ciudad es que efectivamente desde el Ministerio de Vivienda una vez más está evidenciando que no existe voluntad ni un compromiso real de trabajar con la alcaldía en un plan que permita poner fin al sufrimiento que afrontan los samarios, quienes ahora permanecen en las calles bloqueando vías para suplicar por agua.

El alcalde Carlos Pinedo, quien ya descartó totalmente el proyecto que dejó su antecesora y anunció cinco alternativas distintas que, según ya estaban avanzadas y aumentarían la producción del recurso hídrico para la ciudad, fue desmentido por la propia ministra de Vivienda, Catalina Velasco Campuzano que afirmó desconocer en su totalidad dichas iniciativas.

Desde la alcaldía contrario a confrontar lo dicho por la funcionaria nacional, se limitaron a borrar el post que publicaron en sus redes para informar de supuestos avances logrados, y respondieron confirmando que hasta ahora solo se radicaron los proyectos para su estudio, aprobación y apoyo técnico y financiero.

Más de 60 barrios en Santa Marta permanecen sin recibir agua desde hace más de un mes. Foto:Roger Urieles

De todas maneras, el concejal Juan Carlos Palacio cree que en 100 días de gobierno es imposible que el gobierno de Pinedo ya tenga construida una propuesta que resuelva el problema de fondo.

“No veo una clara intención de obtener una captación final que aumente considerablemente las fuentes hídricas. En su planteamiento habla de ajustar, hacer mejoras del sistema sin especificar cuáles, y explorar el Río Mendihuaca que nunca había estado en el radar. También propone construir la planta el Curval que generaría una nueva captación, pero sin claridad de los ríos que la abastecerán”, puntualizó Palacio.

Expertos dicen que Río Magdalena es la alternativa más viable

Al referirse a una solución para los próximos 50 años, el docente de la Universidad del Magdalena, Jorge Corrales manifiesta que ninguno de los ríos de la zona norte de la ciudad posee capacidad de 6 mil litros por segundo que necesita una ciudad en crecimiento continuo.

Corrales basado en su experiencia y los estudios que ha revisado, ratifica que la mejor alternativa para Santa Marta es retomar el proyecto que planteó en el 2014 la Universidad de Los Andes que consiste en captar el agua en época de invierno de los ríos Córdoba y Toribio y en verano directamente del río Magdalena.

Otra opción a corto y mediano plazo sería traer el agua por gravedad del Río Frío que también posee un caudal que fortalecerá el acueducto distrital.

“Tanto en costos de operación como en capacidad de abastecimiento, el río Magdalena y los dos ríos de Ciénaga, serían una solución definitiva a este problema. Ya lo ha experimentado Barranquilla que toma su agua de este afluente y no tiene ninguna clase de problema”, indicó el experto, quien estima que este proyecto tendría un valor en su totalidad que rondaría los 1.2 billones de pesos con resultados eficientes para la ciudad.

No obstante, mientras se define si finalmente se trabajará en algunas de las propuestas de Pinedo o se planteará otra adicional desde el nivel central, los hogares de Santa Marta seguirán dependiendo de que llueva o que haya disponibilidad de los carrotanques, único método de distribuir agua en estos momentos en la ciudad, y que se ha convertido también en un negocio redondo entre lo público y lo privado.

