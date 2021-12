Cristina Cantillo, líder social de la comunidad Lgbti tenía conocimiento sobre un plan del Clan del Golfo para asesinarla en Santa Marta.



Su intranquilidad la había manifestado no solo a las autoridades y medios de comunicación, sino también a su familia y entorno social más cercano.

En las horas recientes se conocieron conversaciones que Cristina tuvo con una persona de su confianza, a quien expresó su inconformidad con las medidas de protección que le suministró el Estado en medio de la situación de alto riesgo que presentaba.



“Hay orden de asesinarme, de meterse a mi casa, por el Clan del Golfo. Eso me tiene súper mal”, decía Cristina Cantillo en sus mensajes de WhatsApp.



Incluso expresó sus intenciones de abandonar la ciudad en compañía de su familia, pero no contaba con el dinero suficiente para dar ese paso. Precisaba que de forma urgente necesitaba un millón 800 mil pesos para mudarse de Santa Marta.



“Me retiraron el carro y un escolta hoy. Eso me tiene muy asustada. Para irme con mi familia falta recurso, pero si no alcanzo a reunir más, me mudo de por aquí amiga”, indicó la líder Lgbti.



La preocupación de Cristina Cantillo era apenas normal. En un año, en dos ocasiones habían intentado asesinarla. Su hermano resultó herido en uno de los atentados criminales perpetrados en contra ella.



A pesar del riesgo latente que corría la vida de la líder social, la Policía le retiró el acompañamiento que tenía en su casa, y el vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección permanecía desde hace varias semanas fuera de servicio en un taller.



Al no contar con un esquema de seguridad adecuado, Cristina Cantillo fue presa fácil para sus victimarios, que el 7 de diciembre llegaron hasta su vivienda y la acribillaron a tiros.

Jennifer del Toro, Marian de las Salas, Oriana Camargo, Cristina Cantillo y Virginia Parra, aparecieron en un panfleto con tono y frases amenazante. Foto: Roger Urieles

Voces vinculan al Clan del Golfo

El defensor de derechos humanos, Lerber Dimas, señala que a la líder le venía siguiendo la pista el Clan del Golfo.



“Su homicidio estaba ordenado y era cuestión de tiempo que se materializara. Eso era bien conocido por las autoridades que a pesar de todo hicieron caso omiso de su condición de vulnerabilidad”, manifestó.



Dimas precisó que Cristina Cantillo se convirtió en un objetivo de valor de la estructura por ser una activista que presentó varias denuncias por microtrafico, extorsión, asesinatos de mujeres trans y procesos de restitución de tierra.



(Video: Pólvora ya deja 2 muertos y 150 heridos en lo que va de diciembre)



“Ella siempre fue una defensora de su comunidad. Se había convertido en un problema para este grupo armado que sin mayores dificultades la silenció”, agregó el defensor.



Lerber Dimas, sostuvo que en esta ciudad el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada están fortalecidas y dispuestas a quitar del camino a todo líder social que pretenda informar sobre las actividades irregulares que se desarrollan tanto en el área urbana como rural.



“Toda aquella persona que eleve una denuncia contra su actividad, se convierte inmediatamente en un objetivo militar”, sentenció.

Recompensa de 80 millones de pesos

La alcaldesa Virna Johnson anunció una recompensa de hasta $80 millones para quien brinde información que conduzca a identificar y capturar a los asesinos de Cantillo. Lo anterior en el marco de un consejo de seguridad en el que también participó el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo y demás autoridades.



Caicedo exigió a la UNP revisar el esquema de seguridad y protección que hay en el Magdalena. También solicitó al Ministerio del Interior la realización de una mesa territorial de garantías para evaluar el nivel de riesgo de todos los líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos de la capital y el departamento.



De acuerdo a ello, Caicedo requirió la protección de 24 horas para los amenazados.

“Es inaudito que una persona que tenga protección de la UNP sea asesinada porque la dejan vulnerable en las noches, ¿Qué clase de seguridad es esa que trabaja en horario de oficina?”, puntualizó el gobernador.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA

