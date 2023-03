La tragedia ocurrida en el Parque Nacional Tayrona, donde una lancha se volcó dejando a dos mujeres turistas muertas y a 15 personas a la deriva en un mar peligroso, ha obligado a las autoridades a ponerle la lupa a la piratería turística que está desbordada en Santa Marta.



Según las investigaciones y los testimonios de los turistas que vivieron esta terrible experiencia, todos fueron contactados ya sea en vía pública o playas por intermediarios y revendedores de paquetes turísticos que le ofrecieron un plan marítimo de manera informal.

Andrés Castro, uno de los turistas chilenos que viajó en la lancha La Tartamuda, aseguró que un hombre que se identificó como guía autorizado los contactó en la playa de Pozos Colorados y les ofreció un tour a Playa Cristal, en el Tayrona, saliendo desde temprano del muelle de El Rodadero.



El supuesto guía tenía un catálogo con fotografías de diferentes planes en Santa Marta a precios que a simple vista se veían muy llamativos.



Los turistas que accedieron a una de las propuestas planteadas por estos intermediarios nunca recibieron una factura o comprobante de pago.



"Tranquilos, yo los llevo y los traigo. Yo me encargo de todo", fue lo único que me dijeron al momento de abordar la embarcación”, manifestó el extranjero, quien sostiene que se sintió inseguro desde el momento en que abordó la embarcación.



Tal como lo presintió, lo que sucedió fue la peor experiencia jamás vivida. La lancha en la que se movilizaba con exceso de pasajeros y no tenía autorización para llegar hasta el Tayrona, se volcó por una ola que la impactó y todos quedaron a la deriva en una zona con fuertes corrientes marítimas.



De no ser por la asistencia de pescadores, que estaban cerca del lugar, habrían sido más de dos los muertos en este accidente anunciado.

Otros casos de turistas en peligro por contratar servicios piratas

Esta historia no ha sido la única que se ha presentado este año en la capital del Magdalena. Por medio de las redes sociales, otros turistas de diferentes ciudades y países han relatado los momentos de angustia que pasaron en Santa Marta por contratar servicios de transporte marítimo de manera informal.



"Nos quedamos sin gasolina en medio de la nada cuando veníamos de la Playa Cinto y tuvimos que esperar por un largo tiempo en la lancha que nos llegaran a rescatar. Terminamos insolados y golpeados por las olas que movían de un lado a otro la embarcación", detalló una turista.



Estas situaciones afectan la imagen de la ciudad y ponen en máxima alerta a los turistas que arriban con la ilusión de disfrutar de un paseo inolvidable y terminan estafados o involucrados en un accidente de diferentes magnitudes.

Agencias ilegales están disparadas

Sector turístico de la ciudad advirtió a propios y visitantes. Foto: Corporación Centro Histórico

En Santa Marta es común que mientras caminan por las calles de El Rodadero o cualquier otra playa de Santa Marta, los turistas sean abordados y hasta acosados por vendedores de tours a sitios de la ciudad que incluso requieren de mucho cuidado y medidas de protección extremas.



En muchas ocasiones, el visitante accede a adquirir el paquete por desconocimiento, pero en otra cantidad grande lo hace porque resulta más económico que el ofrecido en una agencia legalmente constituida.



A pesar del ahorro que les representa, al realizar un viaje con estos operadores turísticos ilegales ponen en peligro sus vidas y la de sus familias, por las condiciones precarias en las que se les presta el servicio de transporte y atención general.

¿Qué dice la Alcaldía de Santa Marta?

El secretario de Desarrollo Económico del Distrito de Santa Marta, Iván Calderón, reconoce que el auge que está teniendo el turismo en Santa Marta, después de la pandemia, ha venido acompañado de amenazas para los visitantes.



Una de ellas tiene que ver con la piratería en los servicios turísticos que es alta por diferentes factores, entre ellos la presencia masiva de migrantes que han visto una oportunidad de generar ingresos por medio de estas actividades.



El funcionario explica que estas agencias de turismo informal le pagan comisiones entre 5 y 10 mil pesos a ciudadanos extranjeros, principalmente venezolanos, quienes se encargan de abordar al foráneo y venderles los planes turísticos que no cumplen con los requisitos mínimos y normas vigentes.



"Las tenemos identificadas porque operan de manera ambulante en la ciudad, especialmente en sitios cercanos a la playa. El Rodadero y el Centro Histórico son los lugares donde este fenómeno se ha disparado”, señaló Calderón.

Los turistas pueden acudir a las autoridades si identifican irregularidades. Foto: Prensa Alcaldía de Santa Marta

Competencia desleal

Propietarios de agencias formales, como Javier Amarís, aseguran que competir con estos negocios irregulares es imposible.



La diferencia de precios que manejan es muy grande y, a pesar de que no ofrecen seguridad ni confiabilidad, el turista se inclina por la economía.



"Ellos no pagan servicios públicos, arriendos ni empleados como tal. Además, no dan ninguna clase de seguro y garantía al turista, esa circunstancia les permite manejar precios muy por debajo de lo normal", manifestó Amarís.



Este prestador turístico precisa que aunque las cifras de llegada de visitantes a la ciudad se ha mantenido alta, los ingresos económicos no logran incrementarse, precisamente por tanta informalidad que hay en el sector.



Dagoberto Pérez, quien es guía profesional desde hace más de 20 años en Santa Marta, detalla que mientras él vende un paquete de tours a Minca- Pozo Azul y Taganga en 80 mil pesos por persona, un informal puede llegar a venderlo hasta en 50 mil pesos.



“Los trasladan en un vehículo con exceso de cupo y el desayuno que le brindan no es el adecuado. Adicionalmente pueden tener toda la cantidad problemas e insatisfacciones a lo largo del viaje, y al final el turista termina no hablando mal de los prestadores de servicio, sino de la ciudad y el desorden que hay”, expuso el guía.



El año pasado en Santa Marta se presentaron varios episodios de peleas violentas entre turistas y lancheros, al igual que con propietarios de un restaurante al sentirse estafados con el servicio y los costos.

Aumento de controles

Desde la Estación de Guardacostas se informó que se han intensificado los controles en el mar, exigiendo que las embarcaciones se encuentren en buenas condiciones, tengan sus papeles en regla y permisos, y que el capitán acredite su experiencia.



“Cuando nos encontramos que incumplen con algún requisito, inmediatamente procedemos a aplicar una sanción a los tripulantes y se inmoviliza la lancha, al tiempo que trasladamos a los turistas a tierra en una de las Unidades de la Armada”, sostuvo el comandante de Guardacostas, capitán Mario Hernández.

Algunas agencias han sido cerradas o suspendidas por no cumplir con los requisitos. Foto: Prensa Alcaldía de Santa Marta

La lucha contra la informalidad

Por su parte, la alcaldía, para combatir este fenómeno, a través del Instituto Distrital de Turismo (INDETUR), en colaboración con la Policía de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Económico, han llevado a cabo unas 390 inspecciones de control y verificación a prestadores turísticos como guías de turismo, transporte especial y alojamiento turístico, imponiendo sanciones en caso de ser necesario.



Además, la Secretaría de Desarrollo Económico está llevando a cabo la estrategia 'Santa Marta + Formal', que busca formalizar a las agencias y prestadores turísticos que operan en la ciudad.



Durante el año pasado, se realizaron 500 visitas de formalización, con el objetivo de que los visitantes accedan a los prestadores turísticos formales y no continúen funcionando como agencias ilegales.

Recomendaciones a los turistas

La Secretaría de Desarrollo Económico detalló a los turistas sobre lo que debe tener en cuenta al momento de adquirir un plan turístico en Santa Marta.



Entre las recomendaciones se encuentra comprar únicamente en los despachos y puntos autorizados de las agencias, verificar la autenticidad de los prestadores turísticos constatando su Registro Nacional de Turismo (RNT), preguntar siempre el precio antes de acceder a un servicio y solicitar el soporte de pago y acudir a las autoridades en caso de requerir ayuda o denunciar.



El secretario de Desarrollo Económico, Iván Calderón, detalla que de ninguna manera se deben comprar planes turísticos a vendedores ambulantes que se ubican en las playas y en sitios de públicos de alta concurrencia.



“En caso de ser abordado por un operador turístico, verificar que esté carnetizado y que no realice la venta por teléfono, sino que conduzca al usuario hasta la oficina o despacho de la agencia legalmente establecida”, anotó Calderón.

Los turistas tienen entre sus destinos preferidos a Santa Marta por la variedad de actividades que pueden disfrutar. Foto: Roger Urieles

El funcionario precisó también que al visitar las oficinas de estas entidades de prestación de servicios de turismo, es importante solicitarles el Registro Nacional de Turismo que debe estar a la vista.



“Este documento se puede verificar que esté vigente a través de la página web del Viceministerio de Turismo, allí debe aparecer la agencia con la que va a contratar el tour en caso que se encuentre vigente y con toda la documentación en regla”, sostuvo el funcionario.



Iván Calderón también manifestó que si algún turista es víctima de estafa o tiene problema con una agencia formal o irregular, puede dirigirse a realizar la denuncia en la página web del Instituto Distrital de Turismo o acudir ante la Policía de Turismo que tiene alrededor de 70 unidades localizadas de manera estratégica en playas y punto de alta concurrencia de visitantes.



“Hacemos un llamado a todos los turistas que visiten la ciudad para que tomen precauciones y eviten poner su integridad en manos de agencias de turismo de papel”, señaló Iván Calderón.



El funcionario recalcó que es importante que los consumidores entiendan que, por ahorrarse unos pesos, generan un riesgo poniendo su integridad en manos de irresponsables.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

