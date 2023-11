Tensión en Santa Marta: la Alcaldía que se ganaría en los estrados judiciales

Las urnas dieron ganador a un candidato que fue inscrito de manera extemporánea a través de un fallo judicial, hoy en día otro fallo, revoca su postulación e invalida sus votos.



En 1991 José Ignacio Vives logró quedarse con la Alcaldía de Santa Marta en la elección hasta entonces más apretada de la historia, venciendo por 13 votos de diferencia a José Domingo Dávila.

Sin embargo 32 años después, Jorge Agudelo y Carlos Pinedo han protagonizado quizás el más polémico proceso electoral que ha dejado a su paso inhabilidades, fallos revocatorios, y hasta un alcalde que ganó en las urnas, pero perdió en los estrados judiciales.



Jorge Agudelo, hasta el pasado 23 de noviembre era el alcalde electo de Santa Marta, por una diferencia de 282 votos sobre Carlos Pinedo Cuello, en lo que fue la campaña más corta de la historia; sin embargo, lo que parece una cadena de errores y de procesos extemporáneos, hicieron que el ‘caicedismo’, perdiera después de 12 años y tres periodos consecutivos, la Alcaldía de Santa Marta.

Así perdió la Alcaldía el ‘caicedismo’



El pasado 29 de julio Patricia Caicedo Omar, contra todo pronostico y advertencias de una posible inhabilidad, se inscribió como la candidata que llevaría las banderas del partido liderado por su hermano, el entonces gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo.

Patricia Caicedo y Carlos Caicedo. Foto: EL TIEMPO

Carmen Patricia, hermana del mandatario pero también de Ana María Caicedo, ordenadora del gasto en el Instituto Distrital de Turismo, fue denunciada ante el Consejo Nacional Electoral por su inhabilidad, la misma que fue estudiada y que dejó como saldo, la revocatoria de su inscripción el pasado 29 de septiembre.



El hecho de la revocatoria de la inscripción de Patricia Caicedo, obligaba al partido escoger un salvavidas: nombrar otro candidato en menos de dos horas, para hacerse presente en la Registraduría y hacer el cambio. En ese momento se conoció que Jorge Agudelo Apreza, sería el reemplazante de Patricia Caicedo, sin embargo, el cambio no fue posible a través del trámite en Registraduría.



Ni el organismo escrutador, ni el CNE, habían autorizado que Jorge Agudelo se inscribiera, teniendo en cuenta, que quienes presentaron la solicitud de revocatoria de Patricia Caicedo, habían hecho algunas reclamaciones que debían ser estudiadas para dejar en firme la decisión.

Presidente @PetroGustavo y Ministro @velascoluisf, con este auto de trámite que no admite recursos la @Registraduria de Alexander Vega y sus delegados enviados desde Bogotá hace 10 días con agentes locales al servicio del fraude, SE ROBAN la alcaldía de Santa Marta luego que el… pic.twitter.com/BOIMmJ229y — Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) November 24, 2023

Por lo anterior, solo hasta el 9 de octubre, se pudo conocer que Patricia Caicedo Omar no podría ser candidata. Mientras eso ocurría, Jorge Agudelo luchaba porque lo dejaran inscribirse como candidato en reemplazo de la hermana del entonces Gobernador, cosa que fue posible solo cuando el Juez Cuarto Laboral del Circuito, mediante un fallo, ordenó amparar los derechos del abogado y su inscripción como aspirante al cargo de Alcalde.

Las elecciones





Mientras que Jorge Agudelo estaba en la contienda y la Registraduría confirmó que se contabilizarían sus votos, el equipo jurídico de la campaña adversaria, la de Carlos Pinedo habían presentado varias acciones contra el fallo, exigiendo que se revocara dicha orden judicial.



El pasado mes de octubre, día de las elecciones, el resultado del preconteo que entregó la Registraduría Nacional ese día fue que Jorge Agudelo, quien se presentó por Fuerza Ciudadana, obtuvo 85.504 votos; mientras que Carlos Pinedo, quien se inscribió por firmas y recibió el coaval del Partido Cambio Radical y lo respaldaron el Centro Democrático y ASI, logró 85.222 votos.



Desde esa jornada, el proceso de escritunio dejó a su paso cientos de reclamaciones de la campaña de Carlos Pinedo, hasta un pronunciamiento del CNE, en el que indicaban que no revocarían la candidatura de Jorge Agudelo Apreza a la Alcaldía por estar amparada por un fallo judicial.

Se cayó el blindaje



El Tribunal Superior de Santa Marta dejó sin efecto en la tarde de este jueves la tutela aprobada por un juez laboral que permitió la inscripción del candidato Jorge Agudelo, del movimiento político Fuerza Ciudadana, como candidato a la Alcaldía de Santa Marta.



Amparado con el fallo del Tribunal Superior de Santa Marta que a través de su Sala Tercera de Decisión Laboral dejó sin efecto la tutela del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito que permitió la inscripción del candidato a la alcaldía Jorge Agudelo, el abogado Alex Zabaleta, representante de Carlos Pinedo, pidió a la Comisión Escrutadora, excluir del cómputo general de votos los sufragios de Jorge Agudelo.

El abogado indicó que desde un principio había dicho que la inscripción era ilegitima y que las reclamaciones hechas venían siendo rechazadas porque existía el fallo del Juez Cuarto; pero “hoy no existe barreras, no existe ningún escudo y hoy (viernes) debe empezar la exclusión de los guarismos de Jorge Agudelo”.



En cuatro días aseguró que culminaron los escrutinios distritales y pasando a los departamentales, que le darían la credencial a Carlos Pinedo Cuello.

Se presentan disturbios a las afueras del Hotel Estelar en Santa Marta por parte de militantes de Fuerza Ciudadana pic.twitter.com/s7YyuCHDQP — John Palomino (@JohnMPalomino) November 24, 2023

Manifestó con relación a los votos de Jorge Agudelo, que “siguen siendo votos, no se van a anular, hay que hacer unas claridades, y es que lo que debe ocurrir que la zona de marcación de Jorge Agudelo si el CNE decide revocarlo, se convertirá en una zona inválida y los votos pasarán de válidos por un candidato a no marcados, seguirán siendo votos pero con una figura que está establecida en los guarismos, que es el voto no marcado, no produce efecto”.



Según indicó, los 85 mil votos de Jorge Agudelo no serán marcados o serán excluidos, sin tenerlos en cuenta.

