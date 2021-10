Madre denuncia que su hijo fue sacado de discoteca por ser autista

Luz Stella Vásquez usó sus redes sociales para desahogarse y expresar su indignación por la discriminación que sufrió su hijo de 23 años en una discoteca ubicada en el Centro Histórico de Santa Marta.



En su relato asegura que estaban en familia celebrando un cumpleaños en el bar de razón social El Watusi, cuyo propietario no estuvo de acuerdo con la presencia del adolescente que sufre de autismo.

“Él no se metía con nadie. Solo Estaba feliz bailando en un lugar, que justamente es para bailar y divertirse, pero, tristemente, su alegría se vio apagada por el dueño de este lugar quien envió al personal de seguridad a informarnos que su jefe solicitaba que sentara a mi hijo o que abandonara el lugar porque estaba incomodando a las personas de las otras mesas”, contó la madre.



Luz Stella, inconforme con la solicitud se dirigió hasta donde el propietario de la discoteca en busca de una explicación.



Su respuesta la dejaría mucho más ofendida.



“Me dijo que ese era su negocio y él decidía a quien aceptar. Así que no tuvimos otra opción que marcharnos del sitio”, expresó la mujer.

Julián Osvaldo Martínez, quien desde muy niño le diagnosticaron el síndrome de Asperger no entendía lo que sucedía; sin embargo, atendió el llamado de su madre y se marchó del sitio pese a sus ganas de seguir bailando.



Luz Stella decidió dar a conocer este lamentable episodio por sus redes sociales, para recordar los derechos que tienen las personas con discapacidad a acceder a las actividades de ocio en las mismas condiciones de otro ciudadano.



“He luchado por mi hijo para acercarlo a una vida, como dirían muchos, normal o mejor, a la anormalidad de esta sociedad, para que adquiera habilidades sociales y sea más independiente y así pueda llevar una vida sin una mamá que lo proteja de atropellos como este”, expresó Vásquez.



Hasta el momento la administración del establecimiento público no ha querido referirse sobre este episodio denunciado por usuarios, que se ha vuelto viral en redes sociales.



EL TIEMPO intentó comunicarse con la administración del establecimiento, pero los implicados no quisieron hablar.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA

