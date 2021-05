Familias invaden viviendas de conjunto abandonado en Santa Marta

El sueño de tener vivienda propia se ha visto frustrado para alrededor de 100 familias samarias, que invirtieron todos sus ahorros en un proyecto inmobiliario que luego de cinco años de ejecución quedó inconcluso y ahora nadie les responde.

Se trata del conjunto residencial de torres y casas Sierra Mar, el cual debería estar listo en un tiempo de tres años, pero la constructora Gramma, tras varios aplazamientos, se declaró en bancarrota y sin mayores explicaciones lo dejó abandonado y sin terminar.



Los propietarios cansados de esperar una solución decidieron este sábado, en medio de su desespero y rabia, hacer presencia masivamente en la urbanización en construcción y tomar posesiones de sus inmuebles.



Sin importar que la mayoría de casas estuvieran en obra gris y no contaran con los servicios públicos, familias enteras las ocuparon y dejaron clara su posición de quedarse allí a terminarla a medida de sus posibilidades.



El vigilante encargado de cuidar la construcción, inicialmente se opuso a dejar ingresar, pero terminó cediendo por la cantidad de personas que reclamaban el derecho que tenían sobre sus propiedades.

Hernán Delgado, uno de los afectados, contó que en el proyecto invirtió 70 millones de pesos, que era la cuota inicial para su vivienda que tenía un valor total de 220 millones de pesos.



“A pesar que ya todo estaba listo para que me desembolsaran el crédito bancario y pudiera pagar el restante del inmueble, la constructora nunca cumplió con el trámite que le correspondía ni tampoco avanzó con la terminación de la casa y me dejó con mi familia a la deriva”, manifestó Delgado.



El hombre agrega que lo último que conocieron es que la constructora había quebrado y desde entonces ninguno les contesta.



Por esa razón, Hernán Delgado junto a otras personas optó por ocupar a la fuerza el conjunto residencial, con el fin de intentar recuperar su dinero y no terminar estafado.

Contó que, al llegar, encontraron las paredes ya deterioradas por la humedad, ventanas sin vidrios, puertas en mal estado, baños sin sanitarios, animales muertos e incluso personas desconocidas habitando algunas casas sin los papeles de propiedad.



Otra de las denunciantes es Leydy Mercado de la Hoz, quien relata que “soy madre de dos niñas y me encuentro muy desilusionada, pues el proyecto estaba para entregarse en tres años y ya llevamos más de seis; nació mi segunda hija, y embarazada peleaba con la constructora por mi casa y ni por eso se condolieron”.



Este lunes 3 de mayo, más personas llegaron hasta el conjunto para apropiarse de sus inmuebles.



Beder López Acosta, en calidad de apoderado de varios de los afectados, afirmó que la constructora les respondió que está en un proceso de reestructuración y solicitando unos créditos bancarios.



No obstante, ya no confían en dichos compromisos, pues tienen conocimiento que el grupo Gramma está siendo investigado.



“Los representantes y dueños de las firmas constructoras tienen líos jurídicos y prácticamente están huyendo de la justicia sin responder a las personas que confiadamente decidieron adquirir una vivienda”, sostuvo el abogado.

Otros líos de Gramma

EL TIEMPO conoció que Grama Construcciones S.A, una empresa del Grupo Andino Marín Valencia Construcciones, que tiene como representante al exembajador Fernando Marín Valencia, habría construido y vendido un conjunto residencial de edificios en Santa Marta, pero sin pagarle a los proveedores de materiales y servicios.



La denuncia la presentaron en 2019, varios empresarios de la ciudad de Santa Marta que aseguraban que la deuda de la constructora superaba los 400 millones de pesos y completa en ese entonces más de un año de incumplimientos.

