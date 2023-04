Las autoridades de Santa Marta llevaron a cabo un importante operativo contra el trabajo y mendicidad infantil en el sector del Mercado Público.



(Además: F1 en Barranquilla: de dónde saldrá la plata para realizar la carrera)



El objetivo de la operación fue informar a los comerciantes de la zona acerca de las leyes que protegen a los niños y las consecuencias penales que tendría una persona en caso de ser sorprendida en su establecimiento con mano de obra de un menor de edad.

El Comité Interinstitucional contra la Explotación y Trabajo Infantil (CIETI), compuesto por varias entidades gubernamentales, estuvo a cargo de la operación. La Policía Metropolitana, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Secretaría de Promoción Social, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y la Comisaría de Familia participaron en la intervención.



Durante el operativo, se evidenció la presencia de un menor de 14 años que se encontraba vendiendo víveres en el mercado. El CIETI activó la ruta para el restablecimiento de sus derechos, según informó la Policía Metropolitana.



También: Sigue el paso libre por el peaje Papiros en Puerto Colombia)



El secretario de Promoción Social, Luis Pinzón, afirmó que desde el mes de diciembre se vienen ejecutando operativos conjuntos en zonas como El Rodadero, Centro Histórico, Mercado Público y Aeropuerto Simón Bolívar, donde la comunidad ha denunciado de manera frecuente que menores, en su mayoría de nacionalidad venezolana, estarían laborando o pidiendo limosnas.



"En El Rodadero hemos encontrado niños en su mayoría venezolanos que hacen la actividad del reciclaje y se realiza la intervención en compañía de Migración", explicó Pinzón.



(Lea: La hija del célebre 'Gavilán Mayor' muere a bala en México)



A pesar de la falta de documentación necesaria para la permanencia en el destino, desde la Alcaldía de Santa Marta se atienden a estas familias a través del Centro Intégrate.



"Allí iniciamos la ruta de atención para que estas familias no permitan que estos niños sigan realizando estas actividades y restablecemos derechos, mirando si asisten al colegio, además de realizar charlas para que vean la importancia de que los niños estén en actividades académicas y de recreación", agregó el secretario de Promoción Social.



Las autoridades invitan a denunciar estos hechos y evitar incentivar el flagelo de la mendicidad dándole dinero a los menores.



El testimonio de uno de los comerciantes del Mercado Público, deja en evidencia la importancia de estos operativos: "Nosotros no queremos tener problemas con la ley, pero a veces llegan unos niños ofreciendo su ayuda y no sabemos que son menores de edad. Es importante que sus padres eviten enviarlos a la calle y por el contrario busquen la manera que puedan estudiar”.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv