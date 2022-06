Los indígenas Kogui de la Sierra Nevada que sufren desde hace años una crisis alimentaria y de salud han encontrado en una campesina que vive en la zona rural de Santa Marta un ángel de la guarda que les ha salvado de la muerte a sus niños y niñas, recién nacidos y menores de edad.



Las necesidades por falta de alimento y aumento de enfermedades respiratorias han afectado con fuerza y puesto en peligro la vida de estas comunidades ubicadas en distintos resguardos del macizo montañoso. Y la más perjudicada es la población infantil, sobre la cual ha dejado consecuencias mortales.



En medio de la angustia en la que permanecen los adultos de esta etnia en su lucha diaria por sobrevivir, surgió la ayuda de una mujer campesina que habita en la parte baja de la Troncal del Caribe.



Ella desde hace un tiempo y de manera voluntaria tomó la decisión de brindar asistencia a menores de edad Kogui para prevenir su desenlace fatal.



Su nombre es Carmen Álvarez Sierra, pero en la vereda Don Diego la conocen como ‘Mamá Carmen’, una mujer de 54 años que aunque no cuenta con recursos económicos, decidió dedicar su tiempo a recibir y recuperar a recién nacidos, niños, niñas y hasta adolescentes indígenas que presentan problemas de desnutrición o quebrantos graves de salud.

Más de 16 años atendiendo a los niños indígenas

Si bien su labor social comenzó hace 16 años, cuando con su cuidado evitó que una niña Kogui de un año falleciera, es en los últimos meses que se ha dedicó de lleno a salvarles la vida a los más pequeños de esta comunidad que sufre por el abandono estatal.



‘Mamá Carmen’ tiene el respaldo de los mamos y las autoridades ancestrales en general para atender a los más pequeños. Tanto así, que actualmente es madre adoptiva de tres indígenas que llegaron a sus brazos al borde de la muerte.



'Mamá Carmen' con los 3 niños que ha adoptado hasta ahora. Foto: Archivo familiar

Una de las niñas que está a su cargo la recibió cuando apenas tenía un año de nacida, y hoy ya tiene 17 y está a punto de graduarse de bachiller. Igualmente, bajo su cuidado tiene un niño de cuatro años y una bebé de nueve meses que la identifica como su madre.



Estos tres pequeños, fueron a dejados a su disposición por sus papás, quienes no tenían manera de sostenerlos y garantizarles su salud y alimentación.



Cuenta Carmen Rojas que los tres, que vinieron de diferentes familias, estaban en graves condiciones de desnutrición y sufriendo gripas crónicas.

"Sus padres inicialmente dijeron que regresarían tan pronto estuvieran recuperados; sin embargo, decidieron finalmente renunciar a su tenencia y dejármelos en adopción, considerando que conmigo iban a estar mejor", señala la mujer.



Álvarez decidió aceptar, puesto que sus cinco hijos ya son mayores de edad y ya habían conformado sus hogares, y porque contó con el apoyo de su pareja sentimental, quien también se ha responsabilizado en la atención de los niños.



Carmen que asegura que es feliz con la compañía de los niños indígenas, por momentos también es duro, debido a que llegan a su casa muchos menores enfermos y se les dificulta asistirlos.



"Hasta ahora no le he negado el ingreso a ningún pequeño, porque conozco perfectamente las dificultades que enfrentan estas comunidades, pero también me alcanzo a preocupar por miedo a no poderlos asistir como lo necesitan", señala ‘mamá Carmen’.



La mujer utiliza la ganancia que le deja un restaurante de su propiedad para comprar leche, pañales y medicamentos a los infantes que recibe. No obstante, en ocasiones el dinero es insuficiente y debe realizar rifas o pedirle a sus vecinos.



"Muchas veces los papás llegan, me los dejan y se marchan por semanas y hasta meses. Luego reaparecen y cuando ven que sus hijos ya están bien se los llevan de vuelta al resguardo", detalla la mujer.

ICBF realizó verificación de estado de menores

Debido a que se trata de una responsabilidad grande y de mucho cuidado por involucrar menores de edad, el Instituto de Bienestar Familiar le hizo una visita para verificar el estado de los infantes que estaban bajo su protección.

De acuerdo con Parques Nacionales dentro de la subregión de la Sierra Nevada habitan alrededor de 5.000 indígenas Wayúu, 9.000 Kogui y 18.000 Arhuacos. Foto: Ludys Ovalle / EL TIEMPO

"Como se dieron cuenta que todos estaban en excelente estado de salud y bien alimentados solo se limitaron a llenar un informe positivo de la labor que estábamos haciendo. Pero lastimosamente, no se comprometieron a adelantar alguna campaña o jornada para beneficiar a esta comunidad tan necesitada", sostuvo Carmen .



Ahora esta madre adoptiva de los Kogui tiene pensado no solo continuar brindando asistencia a los menores, sino que también quiere construir en un lote un hogar de paso para que allí permanezcan los adultos de esta comunidad, mientras sus hijos se recuperan de las dificultades físicas que padecen.



Una problemática social bastante visible

En las calles de Santa Marta se ha vuelto común ver a familias Kogui en mal estado y pidiendo limosna a propios y visitantes.



Adicionalmente, el pasado 4 de junio, al hospital San Cristobal, en el municipio de Ciénaga, Magdalena, fueron ingresados cinco niños de la etnia Kogui que presentaban un cuadro severo de desnutrición.



Su traslado lo hizo la Defensoría del Pueblo a través de la Regional Magdalena, en articulación con autoridades locales.

