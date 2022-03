Siete años y tres administraciones distritales pasaron para que Santa Marta tuviera su megabiblioteca.



El actual gobernador Carlos Caicedo, en su época como alcalde de la ciudad, colocó la primera piedra en el año 2014. En ese momento, anunció que en un plazo de poco menos de nueve meses esta obra estaría al servicio de los samarios.

Sin embargo, múltiples inconvenientes e incumplimientos del contratista llevaron a que el proyecto se extendiera más de la cuenta y solo hasta marzo de 2022 fue posible que este gigantesco centro cultural y educativo abriera sus puertas.



El exalcalde Rafael Martínez, la actual alcaldesa Virna Johnson y el propio gobernador de Magdalena negaron a que la megabiblioteca se convertiría en un elefante blanco, y tras suministrar las respectivas justificaciones de la tardanza en la entrega, ratificaron que le cumplirían a la ciudadanía con un espacio moderno e innovador.



Martínez justificó los retrasos a unos ajustes que se hicieron a los diseños iniciales, las adiciones presupuestales y a la demora para obtener el concreto de las características que requería la obra.



Igualmente, expresó que también afectaron los cuatro meses que estuvo apartado de la Alcaldía por la medida de casa por cárcel que le impuso un juez en 2019, por la investigación que cursa en su contra por presuntas irregularidades en la construcción de puestos de salud.



No obstante, tanto el exalcalde como la actual mandataria distrital han defendido la transparencia en la ejecución de la megabiblioteca y asegurado que “los recursos se invirtieron correctamente”.



Lo cierto es que la obra se encuentra en la mira de la Fiscalía y Contraloría, debido a que el proyecto pasó de costar inicialmente $ 17 mil millones a un valor que ronda los $ 30 mil millones de pesos.

La inauguración de la obra

En abril del año pasado, se indicó que todo estaba listo y que en cuestión de semanas la tan esperada obra sería entregada a la comunidad.



Sin embargo, fue hasta el pasado viernes 12 de marzo, cuando la alcaldesa Virna Johnson, en compañía del gobernador Carlos Caicedo, inauguró la Megabiblioteca que lleva por nombre ‘500 años’ y que está ubicada a un costado de la emblemática Quinta de San Pedro Alejandrino.



La mandataria dijo que esta obra amplía el camino del conocimiento y que dimensiona el cambio estructural para Santa Marta, por el cual han venido trabajando los Gobiernos del Cambio desde la era de Carlos Caicedo.



“Este proyecto marca un antes y un después en Santa Marta, representa la inversión pública que antes no se veía, la conquista de los derechos que antes no se reconocían, las reivindicaciones sociales que antes no se promovían, las acciones del gobierno en función de todos los samarios”, manifestó la mandataria distrital.

Lo que significa la obra

Esta megabiblioteca es uno de los proyectos estratégicos contemplados en el Plan 500 Años, que estructuró el gobernador Carlos Caicedo cuando fue alcalde de Santa Marta.



“Soñábamos con construir una biblioteca pública que fuera corazón de la cultura de la ciudad”, expresó el gobernador Carlos Caicedo durante su intervención en el acto de entrega de esta obra.



El gobernador del Magdalena destacó lo que representa este tipo de infraestructura. “Permiten la organización sistemática del conocimiento acumulado, mantienen la memoria histórica de la sociedad, son el patrimonio cultural de los pueblos y aportan a la convivencia y a la paz y son el cerebro histórico de las generaciones futuras”, resaltó el Gobernador.

Características del proyecto

Esta obra, con área de 10.282 metros cuadrados, consta de una zona administrativa donde funciona la Secretaría de Cultura y los bloques que componen la Biblioteca Pública, a la que pertenecen una sala general y una sala infantil.



Estos espacios cuentan con una dotación bibliográfica y una sala destinada para exposiciones y juegos de experiencias didácticas e interactivos de ciencias.



Además, tiene cafeterías, una media torta con un aforo de 400 personas y un auditorio cubierto para 240 personas. Asimismo, amplias zonas verdes y un área de juego para mascotas y, en el denominado Parque 500 Años, hay 67 juegos interactivos musicales y tableros infantiles, para la lúdica y el deporte.



Dentro de los servicios y actividades que se prestarán en la Biblioteca Pública están el área informática con equipo de última tecnología, visitas guiadas, servicio de consulta en sala, formación de usuarios, préstamo externo, actividades de extensión en zona rural y urbana de la ciudad.



También se prestarán servicios digitales como página web, catálogo en línea, acceso a internet, préstamo de equipos para personas con discapacidad visual y alfabetización digital.



Los servicios y actividades que prestará la biblioteca son gratuitos y abiertos a todo público, que puede acudir a ella desde el lunes 14 de marzo.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

