Por primera vez, entre las víctimas de la violencia sexual en el conflicto armado, fueron incluidos los hombres, quienes tienen historias fuertes por contar y esclarecer.



Michelson Orellano Mercado, por ejemplo, narró en su testimonio cómo en el municipio de Soledad (Atlántico) una noche fue robado, golpeado y violado por un total de ocho hombres pertenecientes a un grupo armado.

A raíz de este episodio que le marcó su vida, este joven barranquillero no solo quedó afectado psicológicamente, sino también se ha visto obligado a permanecer tomando medicamentos, porque ahora padece de VIH.



Orellano dice que en ese momento no se atrevió a denunciar por temor a que atentaran contra su vida. “Afortunadamente tuve el apoyo de mi familia y sin contarle a nadie me propuse seguir adelante”, expresó.



Otro caso lo representa Ómar Aguilar Silva, quien también asegura haber sido abusado sexualmente por hombres de las Farc.



Hasta hace unos años había decidido guardar en secreto todo lo que pasó, porque le advirtieron que le asesinarían a su madre si hablaba.



“Vivía en una oscuridad profunda, metido en la depresión y el dolor. Intenté incluso quitarme la vida en varias oportunidades”, detalló Aguilar.



Michelson Orellano y Omar Aguilar hacen parte del grupo focal conformado por otros 80 hombres y miembros de la comunidad LGBTI de todo el país que decidieron salir del anonimato y dar a conocer sus duros testimonios en busca de justicia y una restauración integral por parte del Estado.

Presentación del informe

Cada una de las difíciles situaciones que ha padecido el género masculino por el conflicto armado quedaron documentadas en un informe que denominaron 'Deponer Las Armas - Retomar Las Almas'.



La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó, en el Teatro Santa Marta este jueves, el resultado del primer trabajo que involucra a hombres y población diversa, víctimas de abusos sexuales por parte de paramilitares, guerrilleros y grupos armados en los diferentes departamentos de Colombia.



Cabe indicar que este evento fue promovido por la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, una organización sin ánimo de lucro que actualmente congrega a más de 700 mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y contó con el apoyo de la OIM, la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena.

Un avance histórico

Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, dijo que este documento fue elaborado por un grupo de valientes que se atrevió a relatar situaciones que afrontaron en medio de amenazas y miedo.



Resaltó el directivo que “en ninguna parte del mundo se ha presentado un informe de esta naturaleza”.



De ahí la relevancia que pretenden darle a cada uno de los casos que fueron revelados y que requieren la asistencia estatal para conseguir una reparación integral de los derechos.



Álvarez reconoció que las historias descubiertas a partir de los relatos han sido impactantes por el alto nivel de los hechos que ocurrieron, en el que se involucran a miembros de la fuerza pública.

En busca de justicia

Heydi Baldosea, magistrada de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, fue la encargada de recibir el informe.



En sus declaraciones, dijo que “este documento es una muestra más de la centralidad de las víctimas como principio rector del sistema integral de verdad, justicia y reparación”.



Para Baldosea, este proceso materializa el acceso a la administración de justicia (en la JEP) y pone de presente violencias invisibilizadas.



La magistrada calificó a los 82 autores del informe como valientes, sobre todo por exigir justicia para violencias que siempre tuvieron “un marco de altísima impunidad”.

Las expectativas de la población víctima

Ómar Aguilar Silva, quien también ejerce como coordinador del grupo focal de población diversa, indicó que darle protagonismo a las víctimas “es un primer paso que nos ha ayudado a tener tranquilidad y sentirnos apoyados por las entidades”.



Lamentó igualmente que por muchos años solo contaran con el apoyo de la Red Nacional de Mujeres. Por esa razón, espera que esta asistencia integral que se inició logre los resultados esperados.



Asimismo, reveló que las zonas del país donde hay más hombres afectados por violencia sexual son: Antioquia, Norte de Santander, Bolívar y Magdalena.



Finalmente, advirtió que este flagelo sigue afectando al género masculino en la actualidad en zonas rurales de Colombia.



