Con un fuerte golpe en la cabeza fue hallado sin vida un menor en su casa, ubicada en el barrio Gaira, de Santa Marta. De acuerdo con los primeros reportes, también registraba quemaduras y hematomas en varias partes de su cuerpo.



El niño, de 12 años, fue identificado como Juan Sebastián Jiménez, quien residía en una humilde vivienda de la capital de Magdalena junto con dos hermanos, su papá y su madrastra. Tan pronto se conoció el deceso, vecinos denunciaron presunta violencia dentro del hogar, pues, al parecer, los menores eran golpeados constantemente.

“Yo me fui de la casa de mi madrastra porque me maltrataba. Yo también estaba así de desnutrida que él, pero no me imaginé que fuera a hacer eso. (…) Hasta a la más chiquita le pegaba. Uno no podía hacer nada”, expresó Darlynis, una de las hermanas del pequeño, en charla con el medio local ‘Al Punto Santa Marta’.



Según dijo la hermana de Juan Sebastián, la madrastra presuntamente los golpeaba cuando el papá salía a trabajar, por lo que él no podía contener la situación. La versión está siendo investigada, pero fue respaldada por parte de la comunidad del barrio Gaira.

“Ellos venían sufriendo muchos traumas, mucha violencia por parte de ellos, presuntamente. En mayo del 2021, le rescaté la vida, que no mataran a la hija mayor de él, llamada Sofía Jiménez”, agregó Eulogio Bernal para ‘Noticias Caracol’.

Por su parte, Gustavo Niño, otro de los vecinos, comentó que los pequeños desde muy temprano al parecer eran objeto de trabajos forzados: “Uno los veía cargando agua con tanques y a veces eran las 12 de la noche y todavía echándoles agua para que ellos se suministraran con el líquido. Ellos pedían plata”.

¿Qué dice la Policía?

A partir de las primeras indagaciones realizadas, las autoridades aseguran que en la vivienda habrían sido víctimas de incesante violencia. “Conocimos que él y su hermanito que también vivía allí han sido objeto de maltrato, lamentablemente”, mencionó la coronel Adriana Paz, comandante de la Policía de Santa Marta, para el medio de televisión citado.

Tanto el papá como la madrastra fueron puestos a disposición de la Fiscalía, quien avanzará en las líneas de investigación con tal de formularles cargos y llevarlos a imputación.

Los hermanos del pequeño que, según las imágenes y versiones de vecinos, tenían signos de desnutrición y golpes quedaron bajo custodia del Bienestar Familiar hasta que se esclarezcan los hechos.

¿Cómo denunciar maltrato infantil?

Recuerde que usted puede denunciar el maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, entre otras situaciones que afecten a los menores, comunicándose a la línea gratuita nacional 141 del ICBF.



Si lo prefiere, puede llamar a la otra línea a nivel nacional 018000 91 80 80, que está disponible todos los días de la semana.

Los casos de maltrato los puede denunciar ante las autoridades. Foto: iStock

En los números mencionados hay un grupo de “calificado de psicólogos, abogados, trabajadores sociales y especialistas en derecho de familia, entre otras disciplinas, que atenderán las llamadas y brindarán respuesta oportuna a sus interlocutores, sin importar su edad”, precisa la entidad.



Asimismo, puede comunicarse a las líneas 122 de la Fiscalía y 123 de la Policía para poner en conocimiento casos de violencia intrafamiliar.

