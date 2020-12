2 años de zozobra para familias de niños desaparecidos en Santa Marta

Un grupo de residentes del corregimiento de Minca, zona rural de Santa Marta, se tomó las instalaciones de la Alcaldía para pedir que se retome la investigación y búsqueda de los niños que hace dos años desaparecieron en esa región de forma misteriosa.



La comitiva llegó con pancartas, globos y camisas asegurando que los pequeños Alid David Sánchez Maldonado de 3 años y Alberto Cardona de seis años de edad han quedado en el olvido.

Ante el silencio de las autoridades, algunos habitantes de Minca, liderados por un defensor de Derechos Humanos, decidieron adelantar una manifestación pacífica para exigir que se esclarezca este hecho que generó tanta conmoción.



Alid David Sánchez, desapareció mientras jugaba en el patio de su vivienda, ubicada en el corregimiento, el 28 de octubre de 2018.

De igual forma, el pasado 20 de septiembre del 2018, Alberto Cardona salió con su padre al colegio para buscar las notas académicas y no se supo más de su paradero.



Días después el cuerpo del padre del menor apareció muerto en el río, con un disparo de arma de fuego.



“Lo último que se ha sabido es que un grupo al margen de la ley tiene conocimiento del paradero de uno de los niños, pero frente a esto ni la policía ni los gobernantes de turno han dicho nada. Es un silencio cómplice como si nada hubiese pasado”, manifestó El defensor de Derechos Humanos, Cesar Fernández.



El manifestante indicó que continuará liderando acciones con la población para que estos casos no queden como un número más de las cifras negativas del país.



“Llegaremos hasta las últimas instancias para que estos casos no queden impune y mucho menos olvidados. No perdemos la esperanza de que Alid David y ‘Albertico’ se encuentren con vida y vuelvan a sus hogares”, puntualizó

ROGER URIELES

Para EL TIEMPO

SANTA MARTA

En Twitter: @rogeruv