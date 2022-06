Después de dos meses, Yenny Higuera, mujer señala de presuntamente ahogar a su hijo de 15 meses en una playa de Santa Marta, rompió el silencio sobre lo ocurrido el pasado 3 de abril.



Higuera rindió su versión ante la Fiscalía. La mujer, que se encuentra detenida en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, por el delito de homicidio agravado, dijo que todo se trató de un accidente.



“Estaba en la orilla del mar y un bicho me picó. Del desespero yo solté al bebé para revisarme y matar al animal. Instantes después me percaté que mi hijo no estaba, el mar se lo había llevado y no pude rescatarlo. Todo fue un accidente”, contó la mujer a la Fiscalía.



Esta información difiere con la recopilada de pruebas que tiene el ente acusador, las cuales indican que Higuera, quien tiene 25 años, ingresó con su hijo al mar de Buritaca y lo habría sumergido hasta asfixiarlo.

Luego de eso, lo abandonó y apareció solo 15 días después. hasta la Troncal del Caribe donde, de acuerdo con el dictamen de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Edwin Samuel murió por asfixia causada por sumersión.



Las declaraciones de la auxiliar de enfermería han causado asombro en la ciudadanía, debido a que la mujer había guardado silencio sobre los hechos donde su hijo perdió la vida en extrañas circunstancias.



De hecho, el padre del bebé, Edwin Guerrero, fue quien se hizo cargo de la identificación del cadáver y su sepultura, dado a que Yenni Higuera estuvo desaparecida por varias semanas, hasta que apareció en Bogotá y fue recluida por sus familiares en un centro psiquiátrico.



Ahora las autoridades validarán las versiones para dar inicio con las audiencias preparatorias, donde un juez determinará la culpabilidad de la mujer que no ha aceptado cargos.



Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv