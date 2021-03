Bogotano que murió ahogado en el Tayrona estaba de luna de miel

César Augusto Bolaños Barriga y su esposa, Natalia Rojas Murillo, estaban felices porque por fin realizaban su viaje de luna de miel, el cual tuvieron que aplazar varios meses por la pandemia.



Pero no se imaginaron que a pocos días de finalizarlo en el parque Tayrona se encontrarían de frente con la muerte.



Esa dicha que embargaba a la pareja de recién casados se la hicieron saber a sus familiares, con quienes tenían comunicación constante durante su travesía por varias ciudades del Caribe.



María Fernanda, la hermana César Augusto, recuerda que ambos contaban que disfrutaron mucho en su paso por Cartagena, Isla Barú y Palomino. Sin embargo, lo que más emoción les generaba era que iban a conocer los paisajes y las playas del Tayrona.



En la reserva natural habían planeado un gran encuentro familiar con primos, hermanos y sus parejas.



La idea era acampar unos cinco días a partir del domingo cuando iniciaron la aventura que tuvo un fatal desenlace.



“César y Natalia eran unos aventureros a quienes les encantaba viajar y apreciar juntos la naturaleza. Ellos tenían planeado este tour desde el año pasado cuando se casaron, pero sólo hasta ahora pudieron llevarlo a cabo sin imaginarse que todo terminaría tan mal”, manifestó la pariente.

César Augusto Bolaño García de 33 años, oriundo de Bogotá, disfrutaba de un baño en el mar en Cabo San Juan, Foto: Cortesía Familia

María Fernanda todavía no puede creer que los sueños y la alegría de su hermano se hayan apagado en cuestión de minutos.



“Todo sucedió muy rápido. Él estaba bañándose en el mar de Cabo San Juan y de repente sufrió un calambre en el pie. No hubo quien lo socorriera a tiempo y lo perdimos”, lamenta la mujer.



Lo que más rabia le produce a la hermana es que en el lugar, donde según asegura había más de 200 bañistas entre niños, adultos y ancianos, no se encontraba ni un solo salvavidas y tampoco elementos de rescate o personal médico que prestara los primeros auxilios.



De hecho, el baño en la playa donde falleció César está permitido, pues este sector no es considerado peligroso, como sí lo son otros lugares del Tayrona.

“Este hecho doloroso se pudo evitar si el parque tuviera un correcto protocolo de emergencias, lastimosamente fallaron en todo y nosotros pagamos las consecuencias”, sostiene.



María Fernanda cuenta que la tragedia pudo ser mayor, pues la esposa de César y otros familiares en el afán de salvarle la vida por poco también terminan ahogados.



“Muchos otros turistas que acudieron a ayudar con prendas de vestir crearon una cadena con la que lograron sacar a todos los que estaban en el agua. Gracias a Dios los demás si pudieron salvarse”, añade.



Pasaron 20 minutos para que a la playa llegara una enfermera que, sin los equipos necesarios y experiencia adecuada, intentó reanimar a César Bolaño, pero ya no había nada que hacer.



“Ni si quiera recibimos una nota de solidaridad de Parques Nacionales y la aseguradora que debía asistirnos por el pago que se hace en la entrada, tampoco respondió con nada. Quedamos solos en el traslado del cuerpo de mi hermano a Bogotá y con un dolor y una impotencia muy grande en el corazón”, puntualizó la familiar.



