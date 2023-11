El drama de familia del joven que fue a clínica en Bogotá con dolor de cintura y murió

La familia Pimienta Acevedo aún no logra comprender cómo la vida de uno de sus miembros, José Luis Pimienta Acevedo, de 39 años, se desvaneció en tan solo dos días debido a causas aún desconocidas.



José Luis llegó a la clínica con un fuerte dolor en la cintura y su estado de salud se deterioró rápidamente, llevándolo a la muerte.

Visitamos la playa de Taganga, paseamos y nos integramos muy alegres. Él estaba muy bien de salud. Es difícil asimilar que ya no está con nosotros

Su padre, Hernando Pimienta, lamenta que no haya recibido un informe detallado sobre lo que pudo haberle ocurrido a su hijo, el quinto de siete hermanos.



Además, aún no puede creer que hace unas semanas Luis estuviera disfrutando de unos días de descanso en Santa Marta con la familia. Recuerda con nostalgia.



"Visitamos la playa de Taganga, paseamos y nos integramos muy alegres. Él estaba muy bien de salud. Es difícil asimilar que ya no está con nosotros", dijo Pimienta.



Otro de los hijos se desplazó a Bogotá, donde vivía Luis, para investigar a fondo lo que sucedió y qué causó su muerte repentina.



Hernando, visiblemente afectado, menciona que desde que se enteraron del fallecimiento de Luis, él y su esposa María Acevedo no han encontrado consuelo.

El nuevo reporte que recibieron

Mi muchacho supuestamente se complicó, porque había adquirido una infección por la herida que sufrió con la espina de pescado

Comenta que su mujer está especialmente afectada, ya que Luis, quien trabajaba en un hotel en Bogotá, se comunicaba con ella diariamente para cuidarla y apoyarla.



En cuanto a las averiguaciones realizadas en la capital, Hernando informa que todo apunta a que Luis Pimienta se había tragado una espina de pescado hace unos días, lo que afectó órganos vitales.



"Nos informaron en las últimas horas que mi muchacho supuestamente se complicó, porque había adquirido una infección por la herida que sufrió con la espina de pescado", precisa.



A pesar de que los médicos tenían prevista una intervención médica, Luis no logró llegar al quirófano y falleció.



Sus padres y hermanos señalan posibles negligencias y fallos en la atención de la clínica. Juran llegar hasta las últimas consecuencias, para que se esclarezca la muerte de Luis Pimienta, un hombre descrito como alegre, deportista y trabajador.



"Había muchos sueños por cumplir. No es justo que se le haya apagado la vida de esta manera tan extraña", expresa el afligido padre.



La familia exige respuestas y justicia ante esta tragedia inexplicable.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

