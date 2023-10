La millonaria suma que exige la familia del niño arrollado por avioneta en Santa Marta

Hace exactamente un año, una tragedia sacudió la vida de la familia De la Hoz Miranda en Santa Marta.



Un niño de tres años perdió la vida trágicamente cuando una avioneta se salió de la pista del aeropuerto Simón Bolívar y los arrolló durante un paseo en la playa.

Desde entonces, Jaider De la Hoz y Lisbeth Miranda, los padres de la pequeña víctima, han estado esperando respuestas sobre las causas de esta dolorosa pérdida.



El dolor ha sido incalculable para esta familia. "Todavía pensamos en lo que pasó y no podemos creer cómo nuestro hijo se fue de este mundo en un abrir y cerrar de ojos. Nos duele el alma y su ausencia se siente cada día", expresó el padre De la Hoz.



Los recuerdos felices en la playa se convirtieron en una pesadilla cuando un avión se precipitó hacia ellos, cambiando sus vidas para siempre. Jaider lamenta que pasó demasiado tiempo antes de que los heridos fueran auxiliados y cree que este retraso fue el primer error del aeropuerto al enfrentar la emergencia.



"Quizás si lo hubiesen asistido a tiempo, nuestro hijo habría sobrevivido", afirma el padre.



Lisbeth Miranda, la madre del niño, resalta que su hijo está constantemente en sus pensamientos: "Todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, él está en mis pensamientos".

La lucha por una indemnización

La familia sigue buscando respuestas y justicia. Aunque han recibido una oferta de la aseguradora, no están satisfechos con la cantidad propuesta. Como resultado, han presentado una demanda contra el Ministerio de Transporte, la Aeronáutica Civil, el operador del aeropuerto Simón Bolívar y dos firmas privadas que, según ellos, estaban involucradas en la operación de la aeronave accidentada.



Andrés Peña, el abogado de la familia, revela que estas dos firmas privadas son Panamerican Training Center y Helistar, siendo esta última una de las más destacadas en el mercado del transporte aéreo.



Según el abogado, “Panamerican Training Center fue la empresa que solicitó el plan de vuelo y la empresa Training era la que administraba directamente la avioneta accidentada”.



Peña señala que los propietarios de estas compañías, Orlando y Milton Cabeza Peñaranda, han tenido millonarios contratos con el Estado y cuentan con un fuerte respaldo financiero.



Recientemente, una tentativa de conciliación ante la Procuraduría no tuvo éxito. La firma Panamerican Training Center ofreció 285 mil dólares para reparar a la familia, lo que equivale a 1.100 millones de pesos colombianos.



Sin embargo, el abogado Peña sostiene que “los daños morales y familiares, según la demanda, superan con creces esta cifra, estimando que la demanda podría alcanzar los 3.000 millones de pesos”.



La familia De la Hoz Miranda busca respuestas y justicia, mientras su trágica pérdida continúa pesando en sus corazones y sus pensamientos.

