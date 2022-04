En el colegio Rodrigo de Bastidas, sede Tayrona, en Santa Marta, los estudiantes deben llegar a limpiar sus salones antes de recibir las clases.



Desde que inició el año escolar, las instalaciones de esta institución educativa permanecen sucias y en condiciones inadecuadas para que se adelante la jornada, según denunciaron.

Lo anterior, debido a que no hay aseadoras contratadas para ejecutar esta labor que por estos tiempos de pandemia es más fundamental de lo normal.



Para cumplir con su calendario académico, los propios estudiantes, sin importar su edad, deben turnarse la escoba, el trapero y el recogedor para retirar el polvo y la suciedad por lo menos de sus salones, que es donde permanecen la mayor parte del tiempo.



Aunque las directivas dijeron que sería un problema temporal mientras el Distrito asignaba el personal administrativo para este colegio, pasan las semanas y no hay soluciones.



Por esa razón, los padres de familia decidieron en las últimas horas tomarse la institución educativa para protestar y exigir que les brinden las garantías mínimas a sus hijos al momento de recibir sus enseñanzas.



Y es que los papás aseguran que los baños ni siquiera tienen agua y no están aptos para su utilización.

En Santa Marta, padres de familia de los estudiantes del colegio Rodrigo de Bastidas protestaron porque están cansados que sus hijos diariamente tengan que hacer aseo para poder recibir las clases. pic.twitter.com/bN3x4pPzp0 — Roger Urieles (@Rogeruv) April 5, 2022

“No es justo que nuestros niños no hagan aseo en la casa y les toque venir hacerlo en el colegio. Muchas veces tienen que suspender las clases por la falta de agua para lavarse las manos”, expresó Doris Gutiérrez, madre de un niño afectado.



Los manifestantes dijeron que en un principio permitieron que sus hijos acudieran en estas circunstancias para no perjudicar su formación académica, sin embargo, están dispuestos a no mandarlos más a clases hasta que el colegio presente un estado adecuado para albergar a la comunidad educativa.



“Ya estamos cansados. Y seguiremos protestando hasta que la Secretaría de Educación nos resuelva esta problemática que tanto perjudica a nuestros niños”, indicó María Rodríguez, otra acudiente.



Según los padres, este año muchos estudiantes han presentado cuadros gripales de forma consecutiva por la cantidad de polvo y suciedad en la que reciben las clases.

Respuesta de la Secretaría de Educación

El secretario de Educación distrital, Antonio Peralta, reconoció que la planta de administrativos que tiene el distrito es insuficiente para atender la demanda de los colegios de la ciudad.



Al respecto, comentó que desde hace 25 años el número de aseadores y celadores no ha variado a pesar que las instituciones han aumentado en infraestructura y nuevas sedes.



Peralta detalló que, para resolver el faltante, la Alcaldía ha contratado 90 administrativos de forma directa y temporal para atender las necesidades que presentan los colegios.



No obstante, siguen faltando por lo menos 100 más para poder cubrir el total de sedes educativas.

“Aunque el Ministerio de Educación conoce este fenómeno que se presenta en todo el país, no ha viabilizado la ampliación de la planta de administrativos, argumentando falta de recursos, esto nos restringe mucho, pero aún así en cabeza de nuestra alcaldesa venimos trabajando en soluciones”, sostuvo el Secretario de Educación.



Entre las medidas a corto plazo, Antonio Peralta manifestó que se está haciendo una revisión de la planta administrativa actual para reemplazar de forma urgente a aquellos empleados que ya se pensionaron o tuvieron retiro forzoso.



“Esperamos en las próximas semanas asignar nuevos aseadores y vigilantes a aquellas sedes que lo requieren con urgencia”, puntualizó Peralta.



Lo que sucede en el colegio Rodrigo de Bastidas ocurre también en otras instituciones públicas donde los padres también se han visto obligados a asumir funciones de aseadores para mantener limpias las instalaciones.



