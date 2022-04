En vísperas de Semana Santa, cuando tradicionalmente aumenta el consumo de pescado, se reporta una escasez de este alimento en las plazas y puestos de ventas de Santa Marta.



Pescadores y vendedores aseguran que hay una ausencia inexplicable de peces en las diferentes bahías.

Este gremio, que cada año espera con emoción esta época que es la temporada alta de la venta de pescados, se mantiene preocupado porque no hay productos suficientes para atender la alta demanda de consumidores.



Roberto Cabarcas, quien se dedica hace unos 15 años a la pesca, cuenta que actualmente no atrapa ni siquiera el 50 por ciento de los peces que lograba coger hace dos o tres años atrás.



“Las faenas son más largas y el resultado es cada vez menor. Al llegar a la orilla, nos toca distribuirnos lo poco que pescamos entre todos los compañeros para poder subsistir”, contó Cabarcas.



José Bornachera dice que, aunque ya han sentido de un tiempo para acá la escasez del fruto del mar, este año fue mucho más intensa.



“Ni siquiera en febrero, que normalmente hay subienda de algunas especies, la situación mejoró. Llevamos tres meses muy duros que por lo visto se van a prolongar”, agregó el también pescador.



La falta de peces en las ensenadas ha provocado que el valor comercial de este producto se incremente de forma considerada.

Quejas en precios

Elin Gonzáles, quien tiene su puesto de venta en el corregimiento de Taganga, comenta que todos los días recibe quejas e inconformidades de los compradores por los nuevos precios en los que se ofrecen los pescados.



“Somos conscientes que todos los peces se han encarecido; pero no hay otra opción, pues de otra manera esta actividad no sería rentable para nosotros que estamos vendiendo prácticamente la mitad en comparación a otros años”, expresó el vendedor.



Y es que a raíz de esta escasez, una mano de bonito, por ejemplo, se podía comprar anteriormente en siete mil pesos, y actualmente está disponible en 15 mil y hasta 17 mil pesos.



Sobre la causas de la desaparición de los peces de las bahías samarias, los pescadores creen que podría deberse a los cambios climáticos y la contaminación.



De todas maneras, el gremio de pescadores, que es muy unido en la capital del Magdalena, realiza grandes esfuerzos y todo tipo de maniobras para diariamente conseguir este alimento muy apetecido por propios y visitantes durante todas las épocas del año, pero en especial antes y durante de la Semana Mayor.



En el caso del corregimiento de Taganga, parte de la población que se dedicaba a esta actividad comercial, al no encontrar rentabilidad por el panorama actual, decidió ahora ganarse el sustento diario a través del mototaxismo o cualquier otra labor informal.



Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

