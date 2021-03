Entregan por error cuerpo con covid-19 a una familia en Santa Marta

En una clínica de Santa Marta confundieron los cuerpos de dos personas fallecidas al momento de entregarlos a sus familiares.

Lo más grave del error fue que una de las familias recibió el cadáver equivocado de un paciente que había fallecido por covid-19 y quedaron expuestos al contagio, al igual que los de la funeraria que realizaban el proceso de preparación para el sepelio.



El hecho fue denunciado por Luz Marina Melo, esposa de Jairo José Acosta, de quien informó que falleció en las últimas horas por una crisis de azúcar que sufrió.



Por cuestiones de protocolos de bioseguridad, a la familia no se le permitió ver el cuerpo en la clínica. Únicamente cuando estaba en la funeraria, en medio de su dolor, fue que Luz Marina se dio cuenta de la terrible confusión, al querer despedirse de su marido.



“El hombre que me entregaron tenía bigote, pelo largo y era canoso. Mi esposo no tenía cabello”, dijo Luz Marina, quien en ese momento pasó de la tristeza a la rabia y la indignación.

Clínica Cehoca de Santa Marta confundió dos muertos y entregó el equivocado a una de las familias. Lo más grave del error es que el cuerpo que le dieron a uno de los seres queridos era de un paciente que falleció de Covid-19. pic.twitter.com/beeQmOQJHS — Roger Urieles (@Rogeruv) March 9, 2021

Al buscar una explicación del centro asistencial, lo que conocieron los dejó más alarmados. “El cuerpo que nos entregaron era de otro paciente que murió por covid-19”, contó la mujer.



Preocupados al quedar expuestos de forma directa al virus, los familiares exigieron a la clínica que les practiquen las pruebas y en caso de haber resultado contagiados actúen oportunamente para evitar una complicación de salud de alguno de sus miembros.



Finalmente, la clínica Cehoca, que no se ha pronunciado por esta situación, rectificó el error y les entregó el cuerpo de su ser querido, el cual por poco es trasladado por otra familia a un pueblo de Magdalena.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

