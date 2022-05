Han pasado dos meses desde que se declaró la emergencia manifiesta en Playa Salguero para detener la erosión que se registra por el mar, pero todavía no hay acciones que frenen esta problemática, según denuncian los residentes.



El colectivo Salvemos Nuestras Playas que ejerce hace varios años una lucha por visibilizar la grave situación que se presenta en este balneario, volvió a lanzar una alerta por la amenaza que cada día es más grande para las edificaciones ubicadas en la zona.

Arieh Kapla, miembro de este grupo ciudadano, insiste en que si no hay una pronta intervención, toda la playa desaparecerá y el colapso de varios edificios será inminente.



“Ha habido reuniones y anuncios, pero todavía no se ejecutan obras concretas”, indicó Kapla.



El colectivo solicitó a la Magistrada Maribel Mendoza Jiménez, del Tribunal Administrativo del Magdalena, que haga cumplir con lo establecido en el fallo del Consejo de Estado, en el sentido de elaborarse un plan maestro que permita que se den los tiempos a la emergencia para poderlos desarrollar.



Los residentes del sector de Playa Salguero, en medio de su angustia, instalaron bolsas de arena para frenar la arremetida del mar que tenía a punto de derribar las palmeras.



Sin embargo, esa medida por el impacto ambiental que generaba no fue aceptada por las autoridades distritales y marítimas, las cuales ordenaron su retiro inmediato.

Lo que se viene en la atención al problema

La erosión costera está afectando esta zona del sur de Santa Marta. Foto: Roger Urieles

Los habitantes de Salguero, en Santa Marta, ya fueron notificados de una posible solución definitiva que se viene analizando desde la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito.



La alternativa consiste en instalar un relleno con material especial en los puntos más graves y hacerles un monitoreo de tres semanas para verificar si se genera un proceso de recuperación.



De conseguirse los resultados planteados en los análisis de seguimiento, se replicará este trabajo técnico en toda la playa que tiene una extensión de 1,8 kilómetros.



“Sería una solución blanda pero concreta que descartaría también el proyecto inicial planteado por la alcaldía, que formulaba un enrocado que perjudicaría la zona de playa y por ende a los comerciantes que allí laboran”, anotó Arieh Kapla, quien espera que en esta ocasión sí se cumpla y haya avances definitivos que permitan salvar el balneario.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

