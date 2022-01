José Luis Linero, quien lleva más de 15 años administrando un edificio en el sector de Playa Salguero, ve con tristeza y preocupación cómo el lugar está quedando deshabitado porque los moradores han decidido vender e irse a otra zona de Santa Marta por el miedo que le han cogido al mar.



Muchos propietarios decidieron rematar sus apartamentos para comprar en otro sitio, colocarlos en arriendo o simplemente desocuparlos.

La razón para cambiar la espectacular vista, las comodidades y la vida soñada que les ofrece este exclusivo sector de la capital de Magdalena obedece puntualmente a la amenaza que se ha convertido el mar para todos los moradores.



Desde hace por lo menos siete años se viene hablando del avance que presenta la erosión costera en este punto de la ciudad. Sin embargo, la atención es prácticamente nula, mientras que el problema se agudiza.



De la extensa playa de más de 50 metros, ya en algunas partes solo quedan 10 y en puntos críticos solo cinco metros.



Playa Salguero hace parte del Rodadero Sur, y en esta parte anteriormente concurrían miles de samarios y visitantes a disfrutar de un mar cálido y calmado.



Actualmente, ya no queda prácticamente espacio para los bañistas. Lo más grave es la zozobra con la que permanecen las personas que habitan en la zona.

Por lo menos siete edificios están a punto de ser golpeados por el mar, y si esto sucede el riesgo de que la estructura se desestabilice y se venga al suelo es alta.



Esta situación es la que ha generado una alta migración de los inquilinos, que prefieren poner su vida a salvo, que esperar que la naturaleza actúe.



“Las personas ya no creen en los anuncios de las instituciones de atención de desastre y la alcaldía. Prefieren dejar a un lado el confort de sus apartamentos y cambiar de residencia”, manifiesta José Luis Linero.



Ya varias luminarias instaladas en la playa fueron destruidas por las olas, y lo mismo podría sucederle próximamente a las edificaciones.

Crisis entre vendedores y prestadores de servicios

El drama también lo viven los vendedores y prestadores de servicios turísticos de Playa Salguero, que han presenciado con impotencia cómo su área de trabajo desaparece poco a poco.



Suleima Rivadeneira, quien con su esposo se dedica al alquiler de carpas en Salguero, cuenta que anteriormente lograba ubicar hasta 15 espacios para brindarle sombra a los visitantes.



Ahora se las ingenia para ubicarse en la zona donde todavía queda algo de playa y levantar cinco o seis carpas.



Adicionalmente, debe trabajar solo medio tiempo, porque debe turnarse con otros carperos, cuyo sustento por muchos años ha dependido de su labor en esta playa.



“Ya no viene la misma cantidad de gente, porque no hay dónde permanecer. Los ingresos han bajado en más de un 50 por ciento en comparación con hace unos tres o cuatro años”, detalla Suleima.

En playa Salguero, laboran 80 vendedores y 15 carperos. Ninguno de ellos ha logrado recuperarse de la crisis que les causó la pandemia del covid-19, precisamente porque no tienen un lugar que les brinde condiciones mínimas para trabajar.



“Hay mucha competencia y no tenemos espacios para distribuirnos. Anteriormente todos laborábamos con tranquilidad, pero ahora es imposible porque no existe playa”, añadió Jarlin Villero Frutos, vendedor de cocadas.



Esta población que vive del rebusque pide a la Alcaldía de Santa Marta que los capacite en otras actividades productivas, para tener otra alternativa de ingresos.

Las causas de la erosión

A pesar que desde el año 2015 se viene hablando de la erosión agresiva que se registra en Playa Salguero, solo hasta el 2020 fue que los organismos de gestión del riesgo y el Gobierno Nacional le pusieron la lupa a esta problemática.



El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras ‘José Benito Vives de Andréis’ (Invemar) respondió a los habitantes de Playa Salguero, Rodadero Sur, la solicitud sobre lo que estaría ocasionando el fenómeno.



La entidad, basada en los estudios de monitoreo, confirmó que el proceso se ha venido intensificando en los últimos años.



De acuerdo con un documento publicado, precisó que el espolón construido en la zona como el río Gaira que desemboca en el mar han acelerado la erosión.



“La desembocadura del río Gaira puede presentar acumulación de sedimentos, estos no están favoreciendo la recuperación de la playa en los sectores más afectados, precisamente por la acción del espolón como barrera de transporte litoral de sedimentos que llenan la playa”, anotó el estudio.

Igualmente, detalla que en Salguero, desde la construcción del espolón en el 2016, se ha notado un incremento de la erosión costera por el efecto de esta obra, principalmente entre la calle 23 y 29, ramo de la línea costa donde se presenta una mayor ocupación urbanística.



“Este tipo de obras de material resistente generan dos tipos de efectos sobre la costa, el primero es la acreción en la zona donde influyen directamente las corrientes y los depósitos de sedimentos, por lo que se tiende a conservar y generar playa. No obstante, el segundo efecto ocurre en el frente contrario, en el que se tiende a desestabilizar la playa y favorecer los procesos de erosión”, se lee en el documento.

Se requieren estudios urgentes

Arieh Kapla, un bogotano amante de Santa Marta y quien reside en la ciudad hace algunos años, lidera una lucha con las autoridades para que le presten atención a Salguero.



Hace 6 años creó el colectivo ‘Salvemos nuestras playas’, enfocado en este sector de El Rodadero, con el propósito de gestionar las acciones necesarias para frenar el proceso erosivo.



A pesar de todas las gestiones que han incluido tutelas, es poco lo que se ha logrado hasta la fecha.



“Ni siquiera por una exigencia judicial pudimos en el 2019 que se iniciaran los estudios. Seguimos esperando las acciones que hasta el momento son nulas”, dijo Kapla.

¿Qué están haciendo las autoridades?

El jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ogricc), Jorge Lizarazo, aseguró que sí se está avanzando en una solución al fenómeno natural.



“Estamos a la espera que los ingenieros hidráulicos y ambientales nos entreguen los resultados de unos estudios que se basan en una metodología que incluye el levantamiento topográfico y batimétrico para analizar sesiones de terreno a partir de la orilla del nivel medio del mar”, afirmó Lizarazo.



Los moradores de Playa Salguero están convencidos que los resultados de los estudios por ahora no se conocerán como tampoco las obras que frenen la arremetida del mar.



Por esa razón, muchos han pensado juntar recursos e instalar material de relleno para proteger sus patrimonios.



“No lo hemos hecho antes, porque está prohibido. Pero si la situación se sigue tornando crítica, vamos a actuar nosotros mismos sin importar las sanciones”, puntualizó José Luis Linero, administrador de edificios.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

