Las constantes lluvias tienen colapsado el alcantarillado en Santa Marta. Los rebosamientos de aguas servidas son constantes de día y noche generando malos olores, caos en la movilidad y una mala imagen para los turistas que por estos días visitan la ciudad.



El sistema sanitario de la capital del Magdalena no tiene la capacidad de soportar las cantidades de descargas de aguas que provocan cada aguacero.

Residentes, comerciantes y foráneos se quejan por las afectaciones. Foto: Cortesía

Este problema histórico que sufre la ciudad por la falta de un alcantarillado pluvial, termina ocasionando los desbordamientos del drenaje en barrios y zonas turísticas.



A pesar que la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, Essmar activa su plan de contingencia, resulta imposible evitar que las calles terminen inundadas de aguas residuales, debido a la cantidad de rebosamientos que se presentan antes, durante y después de las lluvias.



La situación es más grave en el balneario turístico El Rodadero, donde las calles permanecen inundadas por el colapso de las alcantarillas.



Residentes, comerciantes y foráneos se quejan por las afectaciones y experiencia negativa que dejan esta emergencia.

La situación es más grave en el balneario turístico El Rodadero. Foto: Cortesía

Alex Urquijo, asegura que las ventas en su establecimiento están muy bajas debido a que los clientes no quieren llegar porque el sitio se encuentra en medio de aguas residuales.



“Por más que limpiamos y tratamos de mantener el lugar seco, en cualquier momento la alcantarilla vuelve a rebosarse y quedamos inundados. Así nadie se acerca y nosotros nos perjudicamos mucho por no vender”, manifestó el comerciante.



Por su parte Alberto Gómez, quien llegó de la ciudad de Cali, manifiesta que es lamentable que Santa Marta una ciudad con paisajes y zonas muy atractivas y llamativas, sufra por no tener un alcantarillado adecuado.



“Yo estoy enamorado de esta ciudad, pero no deja de ser incomodo caminar por sus calles y obligatoriamente tener que meter los pies por aguas sucias. Eso termina generando una mala experiencia al turista”, manifestó el visitante.



Igualmente, Mirian Rodriguez quien reside en El Rodadero, indicó que de nada sirve vivir en un edificio estrato seis y tener vista al mar, si diariamente hay que soportar olores desagradables que emanan las alcantarillas.



“Esto es perjudicial para la salud. Debemos permanecer encerrados sin poder apreciar la vista, porque sino se mete ese olor al apartamento y se vuelve insoportable”, sostuvo la moradora.



Por estos días de invierno, las cuadrillas de las Essmar se han multiplicado con los equipos y vehículos especializados para destapar las alcantarillas, no obstante, hasta el momento ha sido imposible lograr que las aguas residuales sigan siendo un lunar que empaña la buena imagen que desea mostrar Santa Marta a propios y visitantes.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv