Santa Marta durante las semanas recientes ha resultado azotada por fuertes ráfagas de vientos que causan estragos en diferentes zonas del casco urbano.



Árboles caídos, daños en la infraestructura eléctrica, al igual que negocios y viviendas destechadas, son parte del panorama que dejan hasta ahora las brisas que se hacen más fuertes por las noches.

Los organismos de socorro declararon la alerta naranja ante las emergencias desatadas por la temporada seca.



Uno de los casos que alertó se dio por la caída de un árbol frondoso, que tras ser arrancado por el viento cayó sobre una vivienda. Afortunadamente el inmueble se encontraba desocupado y no hubo lesionados.



Igualmente, la temperatura y los vientos han disparado el número de incendios de cobertura vegetal. Los bomberos atienden de cuatro a cinco conflagraciones al día, exigiéndose el máximo de su capacidad.



Jorge Lizarazo, jefe de la Oficina asesora adscrita al despacho de la alcaldesa Virna Johnson, explicó que “las condiciones hidrometeorológicas y meteormarinas que dan pie a la declaración de las alertas por parte del Ideam, obedecen al fenómeno de variabilidad intraestacional del clima conocido como temporada seca o de menos lluvias, que se prevé se extenderá hasta el 14 de marzo”.



De acuerdo con la información suministrada por el Ideam, las amenazas son moderadas, sin embargo en el territorio se podrían llegar a experimentar ráfagas de vientos entre los 46 y 64 km/h, que se desplazan en dirección noreste; entre tanto la altura del oleaje variará entre 2.0 y 4.0 metros.

Recomendaciones por alerta naranja

En Santa Marta se han emitido diferentes recomendaciones para evitar riesgos y complicaciones durante las actuales condiciones climáticas.



Entre otras advertencias sugieren no estacionar vehículos bajo árboles, postes de energía, vallas publicitarias u otro tipo de elementos que puedan caer por efecto de los vientos.



También depositar la basura en su lugar, para reducir el riesgo de incendios en la cobertura vegetal.



Durante alertas por vientos, no zarpar en embarcaciones de poco calado sin autorización de la capitanía de puerto.



Igualmente no permitir que niños y ancianos ingresen al mar sin su supervisión y compañía y recomiendan abstenerse de utilizar flotadores en las playas.

