Por estos días de intensa sequía, la crisis de agua en Santa Marta se recrudece y miles de familias sufren más de lo normal para acceder al preciado líquido.



La Empresa de Servicios Públicos confirmó que los niveles de los ríos que alimentan la planta de tratamiento están por debajo del 50 por ciento. Cuando esto sucede, los barrios ubicados en la periferia de la ciudad y algunos en pleno casco urbano dejan de recibir el servicio, incluso durante semanas.

Aunque la Essmar anunció un protocolo de atención ante esta emergencia de desabastecimiento que apenas inicia, los habitantes de varios sectores, especialmente de zonas altas, ya comienzan a entrar en desespero porque no les llega el agua.

La odisea por una pimpina

Normalmente en los puntos más afectados de Santa Marta el recurso hídrico es distribuido por medio de carrotanques en días específicos de la semana; sin embargo; los pobladores aseguran que ya llevan un largo tiempo que no reciben una gota.



Renzo Montoya, líder del barrio Nueva Jerusalén cuenta que los tanques comunitarios instalados por la Alcaldía para abastecer a las viviendas, permanecen secos desde hace semanas.



“Anteriormente la Essmar llegaba con carrotanques y nos suministraba el servicio, pero a partir de la intervención, parece que se olvidaron de nosotros y nunca más llegó el agua”, precisó el líder cívico.



Montoya dice que vivir sin tener acceso al líquido vital es un verdadero calvario. “Aquí viven muchos adultos mayores y niños que no pueden cargar pimpinas ni recorrer varias cuadras para abastecerse. A ellos intentamos ayudarles, llevándoles el recurso hídrico hasta su casa, pero es una acción muy desgastante por el número de casas”, relató Renzo Montoya.



El representante de Nueva Jerusalén, hace hasta 50 viajes diarios en su moto cargando recipientes desde la parte baja para repartirle el preciado líquido a aquellos residentes con deficiencias físicas y de salud.



El resto de personas, deben también salir a buscar el recurso a otros barrios, donde se la venden entre 1.000 y 2.000 pesos por recipientes dependiendo el tamaño, que posteriormente les toca transportarlos en el hombro, burros o carretillas.



Para lavar la ropa, muchos prefieren llevarla a la casa de amigos o familiares, porque el dinero solo les alcanza para comprar el agua para necesidades básicas como bañarse y preparar los alimentos.



Esther Velasquez, dice que ya está cansada de este problema. “Pasan los años, llegan políticos a prometernos solución al desabastecimiento, pero nada cambia. El sufrimiento sigue siendo el mismo o peor. No hay voluntad”, precisa esta madre cabeza de hogar.

Por medio de distintas clases de vehículos y hasta en burros o caballos es buscada el agua. Foto: Archivo EL TIEMPO

Estratos bajos pagan más por el agua

En otros barrios más centrales como Santa Cruz, Pescaito o el Cundí, sus habitantes optan por reunir dinero entre todos y contratar carrotanques privados para llenar sus albercas.



“Nosotros pagamos el agua más cara que incluso sectores de estratos alto, puesto que nos toca solicitar el servicio a carrotanques que cobran entre 120 mil y 140 mil pesos y lo tenemos que hacer por lo menos una vez a la semana”, expresa Noreidis Restrepo, habitante de Santa Cruz, quien se queja porque además tiene que pagar la factura de agua que si llega puntual.

Las zonas que más han sido golpeadas por la falta del preciado líquido, son los barrios ubicados sobre la vía alterna al Puerto: Juan XXIII, La Ensenada, Alfonso López, 17 de Diciembre, Bastidas, Altos Delicias, Nueva Jerusalén, entre otros.



En el sector de Altos Delicias y el 17 de Diciembre, ‘Muñeco’, un burro bastante longevo es el medio para transportar el agua desde hace más de 10 años. Su dueño asegura que el animal ya no tiene las mismas condiciones y que no quisiera hacerla sufrir con esta actividad, pero no tiene otra opción.



Los habitantes de Santa Marta, critican que la ciudad esté próxima a cumplir 500 años y siga sufriendo por la falta de un servicio fundamental como lo es el agua potable. En los barrios coinciden, que a este problema se le da un manejo político que ha impedido que se trabaje en una solución estructural.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA

