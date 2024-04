Santa Marta en caos: comunidad desesperada bloquea vías de día y noche clamando agua

Los habitantes de Santa Marta no han encontrado otra manera de llamar la atención para poner de manifiesto su desespero por la falta de agua que saliendo la calle a protestar y bloquear las principales vías.

La ciudad enfrenta la crisis de desabastecimiento del líquido vital, más grande de los últimos años.

Claudia Carrillo asegura que anteriormente se padecía por no recibir el servicio durante días, pero en la actualidad ya lleva semanas sufriendo por no tener acceso a un servicio tan fundamental.

La falta de agua está afectando a todos los barrios y estratos sociales por igual, con la diferencia que las personas que tienen ingresos altos han resuelto el problema con la compra de carrotanques privados que los abastecen, mientras que a los demás les resulta imposible este método y les toca sufrir para conseguir así sea una pimpina que deben hacer rendir lo máximo.

El acueducto de la ciudad ya de por si deficiente por su baja cobertura, viene funcionando con mucho más problemas, puesto que los ríos que son las fuentes hídricas que lo alimentan están prácticamente secos.

Comunidades denuncian ausencia del alcalde

Este panorama ha desencadenado una emergencia en Santa Marta que no tiene agua para sus habitantes. Y por ende un estallido social donde la gente se toma las vías hechos exigiendo soluciones a la entidad encargada y al alcalde que hasta ahora sigue en deuda con una intervención efectiva para afrontar esta situación.

De hecho desde la alcaldía se anunció un plan de contingencia que reflejado en el diario vivir de las comunidades no ha dado los resultados esperados.

Desde la Essmar se indica que hay 45 carrotanques que llevan el agua de manera periódica a los sectores que no les llega; no obstante, la realidad es que hay barrios que dejaron de recibir el servicio servicio hace más de un mes.

“No sabemos que hacer, estamos desesperados. Pasa el tiempo y lo único que vemos es que el problema se agrava, y ni el alcalde ni la Essmar aparecen con soluciones ni temporales y mucho menos definitivas”, expresó Elizabeth Gómez, moradora del conjunto canarias, donde la gente se tomó la Troncal del Caribe y prendió llantas para impedir que los carros circularan para así intentar ser escuchados.

“Llamamos a los números de la empresa y solicitamos carrotanques y no llegan. Si no tenemos para comprar el agua a los privados no hay ni para bañarnos ni hacer nuestras necesidades”, sostuvo Elizabeth.

Un 2024 de bloqueos viales

La capital del Magdalena lleva ya varias semanas en medio de protestas y bloqueos viales.

Cada día más barrios se suman a estas manifestaciones con las que se afecta la movilidad y se genera un gran caos en la ciudad.

Lo más grave es que los manifestantes realizan los bloqueos viales en horarios picos de día y noche generando trancones y traumatismo en la operación vehicular.

Se estima que diariamente se realizan hasta cuatro y cinco bloqueos en Santa Marta.

Viaje al exterior del alcalde genera polémica

Al respecto es poco lo que se dice por parte del alcalde Carlos Pinedo, quien por estos días se encuentra gestionando una autorización del concejo para realizar su segundo viaje al exterior en menos de 3 meses. Ya lo había hecho a Japón y esta vez será Estados Unidos donde dijo participará en un evento de cruceros para potenciar la llegada de embarcaciones a la ciudad.

La decisión de salir del país ha sido criticada por la comunidad y concejales como Miguel Martínez, quien manifiesta que en la ciudad hay muchos problemas graves que requieren la presencia del alcalde y que no amerita su salida constante de Colombia.

“Santa Marta está sin alcalde. Hay muchos problemas y el señor Carlos Pinedo brilla por su ausencia. La invitación es a que se preocupe más por solucionar lo que pasa en esta ciudad a estar viajando”, expresó el cabildante.

Lo mismo opina la comunidad, que exige al alcalde que afronte con seriedad la emergencia de agua potable que se afronta a raíz del intenso periodo seco.

Conductores desesperados por bloqueos constantes

Alberto Gazcón, taxista manifiesta que es angustiante trabajar por estos días en la ciudad, puesto que en cualquier momento quedan atrapados los carros en un trancón que se origina por los bloqueos.

“Uno entiende el clamor de la gente. Pero estas protestas constantes paralizan a la ciudad y afectan a muchos más ciudadanos. Necesitamos que el alcalde se manifieste y controle esta situación”, dijo el taxista.

Solo en los tres meses de este año, en Santa Marta se han registrado más bloqueos de vía que en todo el 2023.