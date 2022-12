Las escamas del pescado, que para cualquier persona se tratan únicamente de desechos, son consideradas por Levis Falques como un elemento preciado que la ha inspirado a crear una idea de negocio que genera sensación en Santa Marta.



Esta emprendedora samaria, siguiendo el ejemplo de su padre que se dedicaba a la pesca, se propuso darle el máximo aprovechamiento a los insumos que le provee el mar.

De hecho, cuenta que su papá no sólo extraía los frutos del agua para su alimentación y venta, sino que ciertas partes y objetos que encontraba en sus faenas los utilizaba para decoración en su casa.



La misma inspiración la comparte Levis Falques, quien de forma coincidencial resultó atraída por este mismo arte y creó un emprendimiento que se ha convertido en una importante fuente de ingreso para ella y su familia.



Su labor inició una día que estaba en el mar con su hijo, que sufre de autismo, y observó una gran cantidad de escamas de pescado regadas en la arena y en los botes.



“En ese momento, recordé todo lo que hacía mi padre y me decidí a replicarlo. Hoy con orgullo celebro que le di forma a las ideas que me surgieron y cree un negocio que me ha permitido generar ingresos y como terapia mental para mí y el niño”, detalló Falques.

Ahora ofrece las prendas también en las redes sociales. Foto: Levis Falques

De esta manera nació Cattaleya de Mar, un negocio dedicado a la recolección de escamas de peces en el mar y las pescaderías, y a partir de ellas elaborar todo tipo de prendas y elementos de decoración que deslumbran especialmente a las mujeres.



“Creamos principalmente diademas, pinzas ganchos para el cabello, collares, entre muchas cosas más. Cada vez logramos un reconocimiento mayor y más personas nos compran”, manifiesta la samaria.

La inspiración que la lleva a crear prendas atractivas

Su hijo la acompaña y ayuda durante cada trabajo de elaboración. Por esa razón, considera que esta actividad ha contribuido a la rehabilitación del menor en su parte cognitiva y a ella como terapia para controlar el estrés y las preocupaciones.



“De este oficio no solamente te puedes lucrar y sostener económicamente, también puedes recuperarte si tienes algún problema cognitivo, depresión o estrés, es una terapia excelente, el hecho de usar nuestros recursos que supuestamente son desechos”, sostiene la mujer.



Sobre la creatividad o diseños de sus productos, aseguró que algunas veces es de acuerdo a la forma y brillo de los elementos que extrae y encuentra en el mar.



“Trabajamos según la forma de la escama y también por temporada o tendencias, todo depende, asimismo creamos objetos personalizados”, indicó Falques.

Los diseños se prestan para tener detalles en esta Navidad. Foto: Levis Falques

Para ella, cada prenda tiene un significado y eso es la que la mueve cada día a darle más vida y variedad a su joyería contemporánea.



“La moda también puede ser sostenible. Es importante recuperar esos deberes ancestrales y transmitírselo a nuestros hijos”, agregó la mujer.



Apoyo a su emprendimiento

Cattleya de Mar es uno de los emprendimientos que cuenta con el apoyo del programa de Negocios Verdes de la Corporación Autónoma Regional (Corpamag).



Para Levis, pertenecer a este programa ha sido una gran ventana para mostrar sus productos, y un espacio de enseñanza para seguir proyectando su negocio.



“Vamos a seguir con nuestro proyecto también para otros, porque nuestra idea es dignificar a todos esos pescadores y sus familias, y la mejor manera de hacerlo es que todo ese desecho que queda se pueda llevar a otros lugares, otros países y que la gente pueda entender que hay una oportunidad muy grande”, puntualizó la emprendedora samaria.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En Twitter: @rogeruv

