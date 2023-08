Desde el 20 de julio, la comunidad educativa del colegio Hugo J. Bermúdez, sede La Esperanza, en Santa Marta, ha enfrentado una grave problemática sanitaria que ha obligado la suspensión de las jornadas académicas.



El sistema de alcantarillado, con más de 70 años de antigüedad, colapsó, permitiendo que aguas residuales incontroladas inundaran los baños de la institución.

Luis Peñaranda, un líder comunitario del barrio La Esperanza, expresa la frustración de la comunidad: “Ese problema no es de ahora, es de hace rato que hemos venido peleando".



Las consecuencias de esta crisis son devastadoras. Cerca de 450 niños que asisten a la sede en jornadas de mañana y tarde han tenido que soportar semanas de nauseabundos olores mientras las aguas residuales inundan los baños.



La madre de familia Karina Pérez denuncia con indignación: "Esto es una emergencia y se han modificado las clases para darlas virtuales, pero ya no vamos a aceptar esto, porque eso es alcahuetear a quienes deben realizar el arreglo. Hay plata para todo, pero no hay para la educación."



Los padres de familia y docentes han dirigido reiterados llamados a la Secretaría de Educación en busca de una solución, pero hasta la fecha no han recibido respuesta alguna.

Intervención de la Essmar

La educación de los estudiantes está siendo afectada, mientras ellos realizan diversas estrategias con los profesores para mantenerse al día con el plan de estudios en estas circunstancias adversas.



La Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar) ha intervenido en la institución educativa en varias ocasiones, pero hasta ahora no ha logrado resolver la grave problemática.



Ante la falta de respuesta y acción por parte de las autoridades, los padres de familia han tomado la decisión de llevar a cabo una manifestación el próximo lunes para exigir que se respeten los derechos fundamentales de los niños.



"Tuvimos una reunión donde invitamos a la alcaldesa y al secretario de Educación y ninguno de los dos llegó", lamenta Luis Peñaranda.



La comunidad está decidida a alzar la voz y hacer visible esta crisis que pone en riesgo la salud y la educación de los menores.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

