Sorpresa y malestar: embargan cuentas de Nequi de morosos de tránsito en Santa Marta

Un revuelo se ha desatado en Santa Marta, donde un grupo masivo de morosos de infracciones de tránsito se encontró con la sorpresa de que sus cuentas de Nequi fueron embargadas sin previo aviso por la Secretaría de Movilidad.



La medida, que afecta a ciudadanos que no habían saldado sus deudas por concepto de comparendos y fotomultas, ha dejado sus fondos inaccesibles.

Entre los afectados se encuentra Enrique Quintero Rocha, quien compartió su experiencia destacando la arbitrariedad de este procedimiento, que le está generando perjuicios considerables al limitar el acceso a los recursos que tiene depositados en su cuenta de Nequi, necesarios para los gastos diarios propios y de su familia.



"No puedo hacer ningún movimiento en mi cuenta a raíz del embargo. Esto es un tema que me genera grandes perjuicios por la época del año que uno viene de tener altos gastos y está limitado de recursos", expresó Quintero Rocha, subrayando la incomodidad de la situación.



El afectado detalló que, aunque no le debitan el dinero, la única opción que tiene para disponer de sus fondos es saldando las cuentas pendientes con tránsito.

Hay una nueva concesión

Criticó el hecho de que no recibieron ninguna notificación previa sobre la medida y, lo que es peor, no se permiten acuerdos de pago flexibles; “la única opción es saldar la totalidad de la deuda”, anotó el afectado.



Quintero Rocha no está solo en esta situación, ya que muchos usuarios se enfrentan a problemas y dificultades al inicio del año debido al embargo de sus cuentas bancarias.



Hasta el momento, el nuevo Secretario de Movilidad Distrital no ha emitido comentarios sobre estos cobros, que están siendo recaudados por la nueva concesión que ha reemplazado al Sistema de Información Electrónico para el Tránsito y el Transporte (SIETT).



Los afectados esperan respuestas y soluciones por parte de las autoridades pertinentes.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X:@rogeruv