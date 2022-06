Un grave caso de abuso sexual que involucra a un mototaxista fue denunciado por una mujer en Santa Marta. La víctima, que interpuso la denuncia ante la Fiscalía, tomó la valentía de exponer también su dura experiencia en sus redes sociales.



En la publicación expuso el angustioso y terrible momento qué pasó cuando se movilizaba como parrillera de una moto usada para prestar aparentemente el servicio de mototaxismo.



La pasajera relata que tomó el transporte saliendo de su casa en compañía de su novio en horas de la noche. La apariencia del conductor de la motocicleta no le generó ninguna sospecha. Recuerda que en ese momento tuvo un comportamiento cordial y que le transmitió seguridad al momento de recogerla y pedirle la dirección a la que se dirigía.



Avanzaban en el trayecto, cuando de repente el conductor se desvió y tomó una ruta distinta. La mujer señala que le reclamó una explicación del por qué había cambiado de camino, pero no recibió una respuesta clara.



"Yo le dije que hacia dónde me llevaba y él me pregunta que si no voy para la panadería la Zapatoca en Santa Cruz y le digo que no, que me dirigía a la Avenida del Libertador. Entonces me pidió disculpas y se echó a reír, yo pensé que se iba a regresar, pero lo que hizo fue acelerar", cuenta la víctima.



Una vez llegaron a una trocha oscura, allí el conductor frenó el vehículo, la lanzó al suelo y la abusó sexualmente. La mujer no supo cómo reaccionar y aunque forcejeó en un principio terminó vencida por el victimario.



En medio del abuso, la joven -según narra- le dice que estaba dispuesta a acceder a sus pretensiones de forma voluntaria, siempre y cuando la llevara a otro lugar más cómodo.



"Le dije que estaría toda la noche con él pero que no fuera en ese lugar, porque me estaban picando los mosquitos. Entonces, él creyó en mi palabra y me dijo que bueno, vamos", siguió detallando la afectada.



Cuando nuevamente emprendieron el viaje, la mujer vio una oportunidad y se lanzó de la motocicleta en una zona concurrida y logró ponerse a salvo.



Esta situación la reveló para exigir a las autoridades resultados en la búsqueda y captura del agresor, y evitar de esa manera que más mujeres resulten víctimas.



El caso ya está en poder de la Seccional de Investigación Criminal – Sijín – de la Policía, que está adelantando las indagaciones para ubicar al mototaxista involucrado en esta denuncia de abuso sexual.

