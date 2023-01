El dolor y la impotencia embarga por estos días a la familia Perea Isaza, luego de que uno de sus miembros más jóvenes muriera accidentalmente en un viaje de vacaciones a Santa Marta.



Mauricio Perea Isaza llegó a la capital del Magdalena con el deseo de pasar un fin de año diferente y especial junto con su pareja y algunos familiares cerca del mar.

El 31 de diciembre, la idea era pasar el día en la playa y en la noche reunirse a compartir una cena disfrutando el paisaje y ambiente que ofrece esta ciudad del Caribe colombiano.



Infortunadamente, los planes que habían organizado con tanta emoción y entusiasmo se vinieron a bajo en cuestión de segundos, cuando se presentó la emergencia en la playa que terminó en tragedia.



Las autoridades precisaron que Mauricio estaba dándose un baño en el mar en el sector de Buritaca y desapareció de un momento a otro de la vista de quienes lo acompañaban.



“El joven colombiano entró al mar, el cual tiene unas condiciones meteorológicas fuertes”, explicó el mayor Juan Camilo Correa, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

Fue exaltado por desempeño en pruebas Saber 11

Bocas de Buritaca es un pequeño poblado a 47 kilómetros de Santa Marta. Foto: Carlos Capella / Archivo EL TIEMPO

Aunque los familiares reaccionaron en el menor tiempo posible y con la ayuda de salvavidas lograron encontrar y rescatar a Mauricio, no pudieron evitar su deceso.



El joven, de 25 años, fue reanimado en la orilla de la playa y luego llevado a un centro asistencial, donde los médicos confirmaron la muerte.



Desde ese momento, todo ha sido angustia y tristeza para la familia Perea Isaza, que todavía no puede creer que un viaje soñado al mar terminara de esta manera tan dolorosa.



El cuerpo de Mauricio Perea fue llevado a Medicina Legal y entregado a sus familiares en las últimas horas para que lo trasladaran a Bogotá, donde lo despidieron con todos sus allegados.



Sus seres queridos y amigos recuerdan a Mauricio Perea como un joven muy disciplinado y aplicado en sus estudios y vida personal.



Era el mayor de dos hermanos y en el 2020 en medio de la pandemia celebró su grado como economista en la Universidad de Los Andes. En el 2015, recibió una exaltación del Ministerio de Educación por su alto desempeño en las pruebas Saber 11.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

