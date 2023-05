La Secretaría de Salud de Santa Marta llevó a cabo una serie de visitas a diversas clínicas de la ciudad, con el fin de investigar y abordar las quejas presentadas por los usuarios con relación a deficiencias en la prestación del servicio de urgencias.



Durante estas inspecciones, se identificaron problemas que afectan la calidad y la eficiencia de la atención médica de emergencia, según informaron las autoridades.

Un equipo conformado por 20 funcionarios del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) y de la Oficina de Servicio al Ciudadano de la Secretaría de Salud realizó visitas a siete clínicas de la ciudad, así como al Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche.



El propósito de esta iniciativa fue evaluar el estado de las instalaciones y los procesos de atención médica de urgencia en estos centros de salud.



Durante las inspecciones, se observó un incumplimiento en la atención preferencial hacia los adultos mayores, las mujeres gestantes y las personas con discapacidad.



Asimismo, se detectó la falta de canales adecuados para recibir y atender quejas y reclamos por parte de los usuarios.



Jorge Bernal Conde, secretario de Salud del Distrito, expresó su preocupación respecto a los hallazgos realizados durante las visitas.



"Encontramos problemas en el funcionamiento del carro de paro, la vigilancia de los medicamentos próximos a vencer, el mal funcionamiento del triage y la insuficiencia de médicos, lo cual ha generado largos tiempos de espera y ha aumentado el riesgo para la salud de los pacientes y sus familiares en medio de la angustia que provoca la enfermedad".

Más detalles que dieron las autoridades

El funcionario enfatizó que, en una de las clínicas inspeccionadas, nadie pudo brindar explicaciones para abrir y poner en funcionamiento el carro de paro, un elemento vital para la reanimación y salvamento de vidas.



Además, la mayoría de las clínicas no están aplicando correctamente el protocolo establecido por la Resolución 5596 de 2015, que clasifica el nivel de urgencia de los pacientes y establece una priorización para su atención.



Entre los casos alarmantes que se identificaron, se encontró que un paciente ingresó a las 6:12 p. m. y no fue atendido hasta las 9:23 p. m. Otro paciente ingresó a las 5:30 p. m. y se le realizó el triage a las 10:40 p. m., cinco horas después de su llegada.



Lo mismo ocurrió con un bebé de 8 meses, que ingresó a las 7:30 p. m., se le realizó el triage a las 7:50 p. m., pero no fue atendido hasta las 11:20 p. m., cuatro horas después de su llegada.



En otro caso, un paciente ingresó a las 4:30 p. m. y hasta las 6:50 p. m., momento en que el equipo de inspección de la Secretaría de Salud se retiró, aún no se le había realizado el triage.



“Se determinó que la demora en la realización del triage y la atención médica se debe a una insuficiente cantidad de médicos disponibles para hacer frente a la creciente demanda de servicios de la comunidad”, agregó el funcionario distrital.

Anuncian medidas tras hallazgos

La Secretaría de Salud identificó que, durante las noches, los médicos se ven obligados a desempeñar múltiples funciones, como realizar el triage, atender a los pacientes y llevar a cabo revaloraciones médicas.



Ante esta situación preocupante, el secretario de Salud, Jorge Bernal Conde, anunció que se evaluará la responsabilidad de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).



Se analizarán las formas de contratación de estas entidades con su red de servicios, la falta de consultas prioritarias y la ausencia de auditorías que las EPS deben llevar a cabo como primeros responsables de la salud de sus afiliados.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv