En Santa Marta hay desabastecimiento de vacunas contra el covid-19

Ante las quejas de personas que han acudido en busca de su vacuna y tuvieron que regresarse sin recibirla, la Secretaría de Salud informó que desde hace dos semanas, en Santa Marta se presenta un desabastecimiento de biológicos covid.



El secretario de Salud, Henrique Toscano aseguró que no han recibido nuevos lotes de vacunas ni notificado sobre una fecha para que se pueda retomar la inmunización en primeras dosis.



El funcionario recordó que la Alcaldía no está facultada para adquirir vacunas y no tiene competencias para definir aplicación diferente a las resoluciones e instrucciones recibidas desde el nivel central sobre los diferentes lotes de biológicos recibidos.(También:Asesinan a líder social en el sur de Bolívar)

“Hay desabastecimiento de vacunas contra el covid para primera dosis y de Pfizer para segunda dosis, tanto para los grupos priorizados en la etapa 3 como en la etapa 4, lo que ha obligado a la suspensión de la aplicación de segunda dosis de Pfizer y de primeras dosis en dos oportunidades”, anotó el funcionario.



Toscano aclaró que actualmente la ciudad sólo cuenta con dosis de Pfizer para aplicar a las gestantes y su destinación no se puede cambiar sino únicamente por el mismo Ministerio de Salud.



(Lea: Pueblos fantasma de Colombia y sus misteriosos orígenes)



“Para el resto de los grupos priorizados en las etapas actuales de vacunación, no hay primeras dosis. En cuanto a segundas dosis, sólo se tienen biológicos de Astrazeneca y Sinovac”, detalló el funcionario.



La Secretaría de Salud ya puso en conocimiento de esta situación al Gobierno Nacional desde el viernes 16 de julio cuando se suspendió por primera vez la aplicación de primeras dosis.



“El 22 del mismo mes, el Ministerio autorizó a la Secretaría de Salud Distrital utilizar 4.800 biológicos de Sinovac para primeras dosis, que el Distrito había recibido

inicialmente para segundas aplicaciones”, anotó Henrique Toscano.



Finalmente el funcionario manifestó que una vez se reciban los biológicos para reiniciar vacunación con primera o única dosis, como los de Pfizer para segunda dosis, se le informará a la comunidad para que procedan a acudir a los puntos de vacunación.



En Santa Marta había generado expectativa el inicio de la vacunación para la población a partir de los 30 años. Este anuncio incrementó considerablemente el número de usuarios que acuden a aplicarse el biológico.



(No deje de leer: Hospital la Misericordia en Quindío: solicitan investigar irregularidades)



Sin embargo, la respuesta negativa que encontraron en los puntos de vacunación por la falta de biológicos, generó molestia e incertidumbre.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv