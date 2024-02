Unas 10 zonas de Santa Marta dejaron de recibir agua en sus casas por fenómeno del Niño

Ya hay por lo menos 10 zonas de Santa Marta en las que el agua dejó de llegar por la tubería de las viviendas a raíz de los bajos niveles de los ríos que abastecen el acueducto de la ciudad.



(Lea también: Enfermera bogotana señalada de ahogar a su hijo en playa de Santa Marta quedaría libre)



Aunque el panorama es crítico en la capital del Magdalena siempre que deja de llover, algunos barrios, que otros años no padecieron por la escasez del recurso hídrico, en esta ocasión se encuentran experimentando este problema por primera vez en mucho tiempo.

El jefe de la Oficina de la Gestión del Riesgo, Álex Velásquez, quien fue citado por el Concejo, reconoció que la situación es bastante compleja en esta ciudad, no obstante, está en marcha un plan de acción que ha permitido atender el desabastecimiento de agua en los hogares.



“Hay un déficit alto en el acueducto, unos 450 litros por segundo aproximadamente. La empresa prestadora del servicio público también ha implementado estrategias como la puesta en funcionamiento de un cronograma de distribución de agua que permite suministrarla por zonas para que cada comunidad tenga días puntuales de la semana para abastecerse”, precisó Velásquez.



Aquellas zonas donde definitivamente ha resultado complejo atenderlas por vía acueducto fueron referenciadas y están siendo asistidas de manera permanente a través de carrotanques.

Si bien llovió y por unos días aumentaron los caudales de los ríos, nuevamente entramos en un periodo seco que agudiza la crisis FACEBOOK

TWITTER

Y es que tanto la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta como la Alcaldía disponen de una flota de vehículos distribuidores del agua para mitigar el impacto causado por el verano.



“Si bien llovió y por unos días aumentaron los caudales de los ríos, nuevamente entramos en un periodo seco que agudiza la crisis”, sostuvo el director de la oficina de gestión del riesgo.



El funcionario reiteró el llamado a los samarios a hacer un uso racional del agua y advirtió que la situación podría continuar empeorando para las próximas semanas. “De todas maneras estamos en calamidad pública y eso nos permite disponer de recursos para plantear soluciones rápidas a los hogares”, puntualizó.



(Además: Anuncian investigación por el envenenamiento masivo de gatos en barrio de Santa Marta)

Alcaldía logra apoyo de la CAF para dar solución

El alcalde Carlos Pinedo Cuello dijo que consiguió que el Gobierno Nacional se comprometa a ayudar en la solución de la escasez de agua de la ciudad y que un actor que no había sido invitado de manera formal con una gran capacidad económica como es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) se haga presente en la mesa de decisión.



Carlos Pinedo aseguró que “se han llevado a cabo dos importantes mesas de trabajo, una con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y ahora con la gente del Banco, en ambas he sido franco, a Santa Marta hay que solucionarle el problema de escasez de agua y saneamiento básico, sino la ciudad no podrá avanzar en otros sectores armónicamente, esa es la clave, el agua”.

Más noticias:

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X: @rogeruv