Una mujer en Santa Marta denunció que los restos mortales de su papá y su abuelo fueron sacados de la tumba y se encuentran desaparecidos.



La situación se presenta en el cementerio San Miguel, donde nadie responde a una familia por el paradero de los huesos de sus dos seres queridos.

Según denuncia María Teresa Del Valle, solo se dieron cuenta de lo que sucedía recientemente cuando acudieron al campo santo con la intención de llevar a un osario los restos de su madre.



(Nueva masacre: asesinaron a tres miembros de una misma familia en el Cauca)



Al abrir la pequeña bóveda notaron que los huesos de su padre no se encontraban en el lugar. De igual forma, establecieron que los de su abuelo, fallecido en 1968, fueron cambiados por los de otra persona que murió recientemente.

Cuando abrieron el osario nos dijeron que los restos de papá no estaban, igualmente notamos que en una bolsa estaba un cuerpo de un fallecido reciente FACEBOOK

TWITTER

“Cuando abrieron el osario nos dijeron que los restos de papá no estaban, igualmente notamos que en una bolsa estaba un cuerpo de un fallecido reciente que apenas estaba siendo consumido por los gusanos”, manifestó la mujer.



Del Valle asegura que claramente esos restos no pertenecían a los de su abuelo.

Aunque la familia en medio de su indignación y dolor se marchó, decidió días después regresar a presentar un reclamo y exigir una explicación a la administración del cementerio.



En esa oportunidad, con otro trabajador acudieron al osario y al verificar encontraron otros huesos distintos a los que estaban al momento del hallazgo.



(Vea: Decretan alerta roja hospitalaria en el Meta por ocupación de UCI del 94%)



De todos modos, María Teresa y sus familiares dudan que esos restos correspondan a los de su abuelo.



Por esa razón, se preguntan a quién pertenecen esos huesos y en qué lugar estarán los restos de sus familiares.



“¿Qué es lo que están haciendo en ese cementerio?”, se pregunta la mujer, quien está convencida de que no son la única familia con una drama de esta característica.



“Deben tener un negociazo con las bóvedas, pero a los muertos tienen que respetarlos porque uno paga por ese lugar”, expresó Del Valle, quien dijo que acudirá a las vías legales en busca de una explicación por parte del cementerio.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA

Más noticias de Colombia

Bananeros luchan contra propagación de 'hongo asesino'

Vacunación en Cartagena: adultos van bien pero niños están rezagados

EPS deben vacunar casa a casa para evitar muertes en la tercera edad