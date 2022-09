Los familiares de Érika Díaz Fandiño, la patrullera de la Policía asesinada presuntamente por su compañero sentimental el pasado 19 mayo de 2019, en Santa Marta, volvieron a pronunciarse sobre este suceso para denunciar que "va rumbo a la impunidad".



Para los parientes de la uniformada, es indignante que Ronny Díaz, señalado de cometer el crimen, y quien también estaba adscrito a la institución policial, se encuentre en libertad sin responder por lo que hizo.

Érika Díaz fue atacada a tiros. Foto: Tomada de redes sociales

Wendy Fandiño, prima de la víctima, asegura que no entiende las razones por las cuales el proceso judicial contra Díaz no ha avanzado a pesar de que ya han pasado casi tres años, desde que, incluso, él se presentó por sus propios medios ante las autoridades.



“Ronny estuvo preso, pero por vencimiento de términos quedó en libertad. Ya lleva varios meses en la calle sin ningún problema viviendo en la casa de su mamá, mientras dos niños, que también son sus hijos, lloran la ausencia de su madre”, expresó la familiar.



Según testigos, Ronny Díaz llegó hasta la vivienda de Érika Díaz y, tras sostener una discusión, le disparó con su pistola de dotación.



La familia detalló que el patrullero decidió matar a la mujer porque ella ya no quería continuar con la relación amorosa.

El hombre huyó en ese momento

Ronny, en cuanto atacó a tiros a Érika, se marchó en su motocicleta ante la mirada atónita de los vecinos que no podían creer lo que había pasado.



Posteriormente, se dirigió a la Fiscalía en compañía de una abogada para aceptar su responsabilidad en el crimen de la mamá de sus dos hijos.

Ronny Díaz se entregó a las autoridades. Foto: Tomada de redes sociales

En ese momento, no fue privado de la libertad por no existir una orden de captura vigente, pero en el transcurso de los días se procedió a su detención y fue presentado ante un juez por los delitos de feminicidio y porte ilegal de armas.



Lo indignante para la familia es que tiempo después Ronny Díaz recuperó nuevamente su libertad, sin una explicación clara.



Desde entonces, familiares de Érika Díaz denuncian que las audiencias se aplazan y el presunto responsable lleva una vida normal.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

