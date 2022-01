Un grupo de 70 turistas, entre amigos y familiares, que llegaron a vacacionar a Santa Marta, denunció haber sido estafado con una millonaria suma de dinero que se pagó con anticipación por las reservas de apartamentos.



Los afectados aseguran que desde el 2 de enero que están en la capital del Magdalena han vivido una amarga experiencia por no encontrar dónde hospedarse.

Sebastián Romero, uno de los denunciantes, informó que fueron alrededor de 30 millones de pesos los que consignaron desde junio de 2021 para alojarse a principios de este año en 10 apartamentos y un penthouse en el edificio Reserva del Mar, ubicado en El Rodadero.



Tal como lo tenían previsto, estas personas llegaron provenientes de Medellín para disfrutar de Santa Marta; sin embargo, nadie les responde ni por el sitio de hospedaje ni el dinero.



“Hicimos los giros que nos solicitó la señora Luzbeth Soto, quien supuestamente era la encargada de los apartamentos; ahora que llegamos a la ciudad, encontramos que no hay ninguna reserva y nos dejó en la calle”, expresó Romero.



Los turistas presuntamente estafados se comunicaron con la Policía para que interviniera y les ayudara a resolver la situación.

“Ante las autoridades, esta mujer insistió en que los propietarios de los apartamentos le habían incumplido y pedía tiempo para respondernos, pero nosotros sabemos que todo se trata de una mentira”, añadió Sebastián Romero.



Los afectados se dirigieron ante la Fiscalía para interponer la respectiva denuncia por estafa.

Posición del Instituto Distrital de Turismo

EL TIEMPO se comunicó con la administración del edificio y esta indicó que no puede referirse a lo que pasó, puesto que cada propietario de apartamento debe ser quién se pronuncie al respecto.



Al no tener otra alternativa, los 70 turistas antioqueños se vieron obligados a hacer un préstamo bancario y utilizar ese dinero en hospedaje en dos cabañas en Santa Marta para poder tener las vacaciones que habían programado con tanto tiempo de anticipación.



“No es justo lo que está pasando. Esperamos una solución del edificio o de esta señora que nos estafó”, agregó Romero.



A su turno, el Instituto Distrital de Turismo, que ha estado acompañando este caso, hizo un llamado a los turistas a no acudir a intermediarios para realizar reservas, sino hacerlo directamente con los hoteles o plataformas de viajes autorizadas.



​Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

