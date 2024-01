Turista denuncia que fue estafado en Santa Marta con alquiler de apartamento

Un entrenador físico radicado en Nueva York, Hugo Barbosa, ha expuesto en sus redes sociales una presunta estafa que sufrió en Santa Marta, perpetrada por un ciudadano dedicado al alquiler de propiedades.



Barbosa relató que desembolsó la suma de 2.800 millones de pesos para arrendar un lujoso apartamento por días en la ciudad.

Señala como responsable de la estafa a Sebastián Castro Torrijos, propietario de 'Caribbean Luxury', una página de Instagram que promociona alquileres de yates, apartamentos y cabañas en Santa Marta y Cartagena.



“Confiado por la cantidad de seguidores y los comentarios positivos en la red social, pensé que era un contacto de credibilidad para contratar un buen lugar de hospedaje durante mis vacaciones en esta ciudad”, dijo Barbosa.



Sin embargo, tras abonar el 50 por ciento del costo, las conversaciones con Castro Torrijos se volvieron intermitentes, generando dudas y preocupaciones.

No había reserva en hotel de Santa Marta

La situación empeoró al llegar a Santa Marta, descubriendo que no existía reserva a su nombre. “A pesar de intentar comunicarme con Sebastián, no respondía, y solo a través de su esposa logré restablecer contacto”, sostuvo el afectado.



En ese diálogo, Castro se comprometió a reembolsar el dinero, pero, aunque han pasado casi dos meses, todavía no ha recibido el reintegro.



Frente a este incumplimiento, Barbosa denunció el hecho en redes sociales e instauró una denuncia formal ante la Fiscalía.



La historia ha resonado, dando a conocer estafas similares perpetradas por Caribbean Luxury. Una empresa turística en Cartagena también denunció ser víctima y criticó la falta de acción de las autoridades.

Aseguran que no hubo estafa y que responderán por dinero

Sebastián Castro, contactado por EL TIEMPO, aseguró que el caso está en manos de sus abogados y que responderá por el dinero.



Argumenta que tuvo problemas con la propietaria del apartamento y negó estafa, afirmando que no se ha negado a reembolsar el dinero.



“En este caso no hay estafa, porque nunca nos hemos negado a responder”, dijo Castro.



Manifestó que lamenta que en las redes sociales se hayan expuesto fotos de su esposa e hijos que, según indica, “nada tienen que ver en este inconveniente, el cual está haciendo todo lo posible por resolver”.



Igualmente, dijo que nunca se ha negado a devolver el dinero y que se trata de un trámite que viene realizando.



“El daño de parte de esta persona hacia nuestra imagen ya está hecho, por eso procederemos a interponer una denuncia por injuria y calumnia”, anotó Sebastián Castro.



Manifestó que en ningún momento ha cambiado sus redes sociales, sino que las cerró temporalmente por unos cambios para mejorar que está haciendo.



También se conoció que Sebastián Castro Torrijos ha estado involucrado en otros casos de estafas a turistas y que en el 2014 fue imputado por el delito de hurto por medios informáticos, tras ser identificado como presunto miembro de la banda delincuencial ‘Los Piratas’.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X: @rogeruv